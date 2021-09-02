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伊州校園強制戴口罩 26校仍有確診 大部分低於5例

特派員黃惠玲／芝加哥報導

在伊利諾州各地公校陸續開學後，伊州衛生廳1日公布最新統計指出，到8月31日為止，伊州共有26所學校爆發新冠病毒感染，其中包括多所位於芝加哥郊區庫克郡、湖郡、肯恩郡以及威爾郡等地區的學校，不過，這些學校大部分感染人數都低於五例。

伊州州長普立茲克早就發布了全州各級學校的強制口罩令，但仍有遵守規定的學區爆出感染，其中位於Streamwood市的Glenbrook小學有11到16人確診，該校校長德魯(Cheryl DeRoo)致信給家長稱，四年級、五年級班級出現確診，受影響班級均改為居家網課，德魯說，幾個爆發疫情的教室將關閉到9月7日，其他班級則繼續上實體課程。

大芝加哥地區本周爆出疫情的學校，包括Oak Park-River Forest高中、Maine East高中、East Aurora131學區、Skokie市的Highland小學、Grayslake的Woodland小學、Elburn的kaneland John Shields小學、New Lenox的Nelson Ridge小學。

伊州衛生廳表示，所謂「爆發疫情」的標準，是指該校的確診案例在兩個或兩個以上，且這些染疫者曾在學校有共同接觸，並均來自於不同家庭。

大部分傳出感染的學校，染疫人數都不到五個，而確診最多的為伊州南部的Carlyle第1學區，該學區目前有至少16人確診。

伊州 學區 疫情

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