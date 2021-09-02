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芝城收緊防疫 未接種旅客隔離7天 官員：勞工節避出遊

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥衛生局局長亞瓦迪呼籲家長在勞工節連假期間，避免帶未施打疫苗的孩子出遊。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥衛生局局長亞瓦迪呼籲家長在勞工節連假期間，避免帶未施打疫苗的孩子出遊。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥衛生局局長亞瓦迪公布最新高風險旅行名單，即日起，全美除了佛蒙特州外，其他所有地區與州都已列入高風險區，從這些地點到芝城者，凡未施打新冠疫苗，須持有抵達前三天內的病毒陰性檢測證明，同時在停留三到五天時再次受測，此外，無論檢測結果，未打疫苗旅客均須先隔離七天。

由於勞工節連假即將到來，亞瓦迪呼籲，家中如有未接種疫苗小孩，連假期間家長應避免帶他們出遊，以免增加感染風險。

亞瓦迪說，全美平均每十萬人的單日染疫人數，從一周前的37.5增加到39，她說，全美疫情持續升溫，假使家裡有未達疫苗接種年齡的孩子，在接下來的勞工節連假期間計畫出遊的話，最好三思，「我不建議在這個時候帶著小孩旅行，現在整個美國的疫情都非常糟糕」。

芝市也更新了高風險旅行地點的範圍，除了佛蒙特仍未達風險標準外，其他全美各州、特別行政區及美屬群島，均已列入旅遊風險州名單，從名單內的地區到芝加哥的未接種疫苗者，根據聯邦防治中心的指南，必須持有來之前三天內的病毒檢測陰性證明，抵達後三到五天間，須再次檢測病毒，儘管檢測為陰性，凡未施打疫苗的人，都需自行隔離七天後才能外出。

她說，從上周至今，雖然Delta仍在全美各地肆虐，但「我們這裡已經開始看到了轉點」，她說，這可能是因為重新執行了室內強制口罩令，「目前芝加哥的疫情比附近郡縣都要好」，然而隨著秋季到來，天氣逐漸轉涼，人們待在室內的時間越來越長，她擔心感染人數或許又會明顯增加。

芝加哥市12歲及以上的芝加哥人，則有71%已接種疫苗，該市現階段確診率為4.3%，平均每日新增確診467例。

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