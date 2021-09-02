開學9天900師生隔離 印州公校急祭出口罩令

印州冠點公校學區緊急改採強制口罩令。(冠點高中臉書)

今秋開學後未實施強制口罩 令的印第安納州冠點社區公校學區 (Crown Point Community Schools)，在開學九日後，因數十名師生確診新冠肺炎病毒，導致將近900人被迫居家隔離後，1日緊急更新防疫規定，要求即日起，所有師生在校園建物內，都必須戴上口罩，校方表示，此舉希望能減少病毒擴散，保住更多學生留在校繼續上課。

這處位於印州西北部的學區，從開學至今已經有55名學生、職員確診，曾與這些染疫者親密接觸的其他880名師生、職員被迫居家隔離。

學區指出，光上周短短五天上課日，就有超過600名師生與職員因接觸病例而被隔離，占該學區所有師生與工作 人員的6%以上，而開學第二周，則有44名學生與三名工作人員確診，之前該學區僅要求學生在搭乘校車時需要戴口罩，至於在校園與教室、大樓內，可自由選擇是否戴口罩。

「這太可怕了」，一位家長憂心忡忡的表示不想要孩子因為上學而感染新冠病毒，這名家長有兩個孩子在該學區就讀，「我覺得學區讓大家自由選擇是否戴口罩的作法不合適」，假使疫情沒有控制，「老師也上不了課，學生也無法到校，因為居家隔離要兩周」。

冠點社區學區的教委會主席瓦恩(David Warne)說，隨著病毒傳播越來越快，全球的情況已經發生了變化，「我們必須強制戴口罩」。該學區決定，即日起採取學校建物內強制戴口罩的措施，旨在減少學生與教職員因與確診者接觸而被迫隔離的情況。

印州學區對於口罩令的執行並不一致，例如中湖學區(Lake Central School Corp.)僅規定幼稚園到六年級等無法接種疫苗學生，到校必須戴口罩，而七年級到12年級學生則可自由選擇是否戴口罩。

根據印州最新統計，上周全州範圍內約新增了5500名學生染疫，老師新增確診則有257例，職員有355例。