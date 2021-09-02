我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

911事件20周年 布希吐心聲：攻打阿富汗是保護美國人

開學9天900師生隔離 印州公校急祭出口罩令

特派員黃惠玲／綜合報導
印州冠點公校學區緊急改採強制口罩令。(冠點高中臉書)
印州冠點公校學區緊急改採強制口罩令。(冠點高中臉書)

今秋開學後未實施強制口罩令的印第安納州冠點社區公校學區(Crown Point Community Schools)，在開學九日後，因數十名師生確診新冠肺炎病毒，導致將近900人被迫居家隔離後，1日緊急更新防疫規定，要求即日起，所有師生在校園建物內，都必須戴上口罩，校方表示，此舉希望能減少病毒擴散，保住更多學生留在校繼續上課。

這處位於印州西北部的學區，從開學至今已經有55名學生、職員確診，曾與這些染疫者親密接觸的其他880名師生、職員被迫居家隔離。

學區指出，光上周短短五天上課日，就有超過600名師生與職員因接觸病例而被隔離，占該學區所有師生與工作人員的6%以上，而開學第二周，則有44名學生與三名工作人員確診，之前該學區僅要求學生在搭乘校車時需要戴口罩，至於在校園與教室、大樓內，可自由選擇是否戴口罩。

「這太可怕了」，一位家長憂心忡忡的表示不想要孩子因為上學而感染新冠病毒，這名家長有兩個孩子在該學區就讀，「我覺得學區讓大家自由選擇是否戴口罩的作法不合適」，假使疫情沒有控制，「老師也上不了課，學生也無法到校，因為居家隔離要兩周」。

冠點社區學區的教委會主席瓦恩(David Warne)說，隨著病毒傳播越來越快，全球的情況已經發生了變化，「我們必須強制戴口罩」。該學區決定，即日起採取學校建物內強制戴口罩的措施，旨在減少學生與教職員因與確診者接觸而被迫隔離的情況。

印州學區對於口罩令的執行並不一致，例如中湖學區(Lake Central School Corp.)僅規定幼稚園到六年級等無法接種疫苗學生，到校必須戴口罩，而七年級到12年級學生則可自由選擇是否戴口罩。

根據印州最新統計，上周全州範圍內約新增了5500名學生染疫，老師新增確診則有257例，職員有355例。

學區 口罩 工作

上一則

未落實室內戴口罩 芝加哥20商家挨罰

下一則

伊州校園強制戴口罩 26校仍有確診 大部分低於5例

延伸閱讀

加州27學生滯留阿富汗 沙加緬度郡學區：聯絡不上他們

加州27學生滯留阿富汗 沙加緬度郡學區：聯絡不上他們
擔憂Delta傳染 北加500學生改上網課

擔憂Delta傳染 北加500學生改上網課
Delta肆虐迎開學 以色列逾1成學生被迫待在家

Delta肆虐迎開學 以色列逾1成學生被迫待在家
紐約市700所初高中開學首周 將設臨時接種點

紐約市700所初高中開學首周 將設臨時接種點

開學9天 900師生隔離 印州公校緊急改採強制口罩令

開學9天 900師生隔離 印州公校緊急改採強制口罩令
兩名老師染疫身亡 德州一學區緊急關閉校園

兩名老師染疫身亡 德州一學區緊急關閉校園

熱門新聞

反對戴口罩和採取其他防疫措施的男子華勒斯命喪新冠肺炎。(KXAN電視台)

鼓吹摘口罩 染疫就醫前亂投藥 德州男子終不敵新冠

2021-08-29 20:32
CDC最新報告顯示，伊州6月下旬的一場教會夏令營與會議活動，造成180人感染新冠病毒，其中22人完全接種。(pexels)

CDC：伊州教會夏令營爆感染 180人確診 22人完全接種

2021-08-31 14:55
伊維菌素已用在數千名新冠病患身上。(ABC)

藥食局反對此藥 數千新冠已用 醫師: 原本都快死了

2021-08-26 21:40
億萬富豪鮑爾森看好房市，但看衰比特幣。(John Paulson臉書)

預測虛擬貨幣會跌到0 億萬富翁鮑爾森看好房市

2021-08-31 17:30
提法妮雪利檢東西回家，像挖到寶。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)

叛逆媽養活四兒只靠拾荒 秘訣好簡單 網路吸粉200萬

2021-08-30 18:36
休士頓Tilley和Outhouse夫妻遭房東驅逐，家具被扔到外面。（休士頓公共媒體）

房東拒收補償金強行逐客 年輕夫妻慘與幼女分離

2021-08-31 18:50

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎