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未落實室內戴口罩 芝加哥20商家挨罰

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥規定商家必須在入口處，張貼「強制戴口罩」標示。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥規定商家必須在入口處，張貼「強制戴口罩」標示。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥商務與消費者保護局(Chicago Department of Business Affairs and Consumer Protection)表示，從8月20日到29日間，該局至少已經向20家違反室內強制口罩令的公司、商家開出罰單。

商務與消保局說，上個周末兩天之間，該局對58家疑違反室內強制口罩令的公司、商家進行調查，其中五家因此挨罰。

芝加哥市是從上月20日開始執行室內強制口罩令，伊利諾州則是在三天後(23日)起實施。

隨著芝加哥確診持續增加，消保局要求所有企業與商家保持高度警戒，同時也告知市府將嚴格取締違規業者，在口罩令實施的第一個周末，有55家公司受到調查，隨後發出了16份罰單，在此期間，還有八家公司位在入口處張貼「入內需戴口罩」的標示，而收到警告通知。

芝加哥的室內口罩令規定，無論是否施打疫苗，只要年滿兩歲及以上者，在公共室內都必須戴上口罩。所謂室內公共空間，包括健身房、餐廳、大樓公共區域、私人俱樂部等，但如果在用餐或喝飲料，還有在接受美容服務時，則可暫時拿掉口罩。

此外，在公車、捷運，以及醫院、學校、監獄與集會場所，也都必須戴口罩。

儘管目前戶外並未包括在口罩令範圍，但芝衛生局建議，假使未施打疫苗，一旦到人群擁擠的戶外地區，最好還是戴上口罩。

口罩 芝加哥 疫苗

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