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伊州禁逼遷令 延長實施至9月18日

記者陳曼玲／綜合報導

儘管最高法院裁決取消了疾病控制和預防中心(CDC)計畫延期至10月3日結束的禁逼遷令(eviction moratorium)，但此判決不會影響伊利諾州州長普立茲克的新命令，那就是在9月18日前，房東不可以向法院提出「逼遷未繳租金房客」的申請。

根據美國普查局(U.S. Census Bureau)的調查，全美有700萬人因新冠疫情失業而遲繳房租，伊州估計有12萬6000多人，在接下來兩個月內可能面臨被驅逐或房屋被法拍。

有鑑於此，國會已核准約500億元協助租客付房租，伊利諾住房行動(Housing Action Illinois)的政策主管帕瑪(Bob Palmer)說，針對被告上法庭的租客，州府和地方政府正在積極提供援助，包括發放租屋補助。

另外，都會租客組織(Metropolitan Tenants Organization)的總裁巴特列特(John Bartlett)說，他們正在與時間賽跑協助這些租客得到補助，避免他們被驅逐。

不過，伊利諾房產業主協會(Illinois Rental Property Owners Association)的西北部副總裁亞雷納(Paul Arena)說，該團體包括全州的租屋協會和房東已向州府提告，稱州長無權強制執行延緩驅逐令，並主張州府應盡快恢復驅逐令，減少房東的損失。

亞雷納說，有些租客或房東因為遲繳文件資料，而使津貼延後發放。他表示，收不到房租的房東也正面臨失去物業的困境，如此一來，將導致租房供應減少，破壞租屋市場的平衡。

房東 租客 美國

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