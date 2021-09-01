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芝加哥7旬華婦 當街遭非裔壯漢毆臉

特派員黃惠玲／芝加哥報導
7旬華婦張雪日前在橋港區街上，莫名遭到一名非裔壯漢攻擊，臉上至今仍有傷痕。(張雪提供)
7旬華婦張雪日前在橋港區街上，莫名遭到一名非裔壯漢攻擊，臉上至今仍有傷痕。(張雪提供)

住在芝城華埠30多年的七旬華裔婦張雪(化名)，8月29日早上約8時45分左右，獨自行經橋港區賀斯提特街(S. Halsted St.)夾27街時，一名非裔壯漢突然從路旁朝她臉部出拳重擊，張雪眼鏡應聲而破並導致顴骨受傷，「因為臉上劇痛摸了一下，竟然滿手是血」，張雪趕緊走到附近包子店求助報警，全案現由警方調查中，由於歹徒單純僅對張雪攻擊，並未行搶，是否涉及仇恨攻擊引起社區高度關注。

張雪接受本報電話訪問時表示，8月29日上午她先到住家附近的公園運動，然後準備走到26街夾賀斯提特街的包子店買生煎包，移民到芝加哥30多年的她說，因為早年曾有兩次遭搶經驗，加上過去一年時常傳出亞裔受到當街攻擊事件，「所以我一向很謹慎」，大多只會在上午出門的她，完全沒想到竟然會被莫名其妙毆打。

她說，事發時她獨自走在人行道上，附近沒有其他人，「走著走著，突然一個年約40多歲的非裔男性，從路旁車輛跳出來，直接就對我出拳毆打」，瞬間嚇壞的張雪說，自己身型比較高大且平常有運動，被打後幸而沒有倒下，「還搞不清楚怎麼回事，就感覺臉部劇痛」，張雪伸手一摸才發現左邊臉部血流不停。她事後回想，該名男子光頭，身穿背心。

「當場我不敢拿出皮包裡的手機報警，害怕他又對我再一次攻擊」，忍著疼痛，張雪走了約三分鐘到原本要去的包子店求救，張雪說，包子店內的四個人立刻幫忙報了警且不斷關切傷勢，警察到場後已經立案調查，張雪說，她的傷勢經過兩天已經明顯好轉，「非常感謝同是華人的包子店員工協助」。

由於該名歹徒並未搶走張雪身上的包包，也沒有任何財物損失，使該案是否涉及仇恨犯罪，引起華社高度關注。芝加哥警局對此案回應表示，仍在進行調查。

另有消息來源稱，該名歹徒攻擊張雪後，又在隔幾條街的紅綠燈口，對停下來等紅燈的車輛施以暴力破壞，當天晚間該名嫌犯已遭逮捕歸案，初步判定精神狀況有問題，不過，經本報向警局查證，警方並未證實上述說法。

張雪說，不論是否為仇恨犯罪，她希望藉著自己的案例，提醒所有華人提高警覺，以免成為下一個街頭暴力受害者。

華人 非裔 芝加哥

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