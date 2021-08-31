我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

挺過疫情、舉辦龍舟賽 芝城市長讚華埠「堅韌」

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥市長萊特福特(前左二)參加華埠龍舟賽開幕式，與醒獅歡樂互動。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市長萊特福特(前左二)參加華埠龍舟賽開幕式，與醒獅歡樂互動。(特派員黃惠玲／攝影)

2021年芝加哥華埠龍舟賽28日在譚繼平公園登場，芝加哥市市長萊特福特夫婦一早就到場出席開幕式，她致詞時說，比全市其他地區更早受到新冠疫情衝擊的華埠，在過去一年多來，展現了令人難以置信的強大與堅韌，她也提到，「華埠的歷史就等於芝城歷史」，未來市府一定會與華埠肩並肩站在一起，全力促進發展。

萊特福特說，華埠是芝加哥最重要的社區之一，華人在芝加哥市創建早期就已經參與發展，「華埠的發展史等於是芝城的發展史」，而從2000年開始舉辦的華埠龍舟賽，20年來已經不再僅是單純華埠範圍的文化慶典，而是屬於全芝加哥市的年度大活動。

華埠龍舟賽競爭激烈。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠龍舟賽競爭激烈。(特派員黃惠玲／攝影)

她接著表示，新冠疫情來襲，華埠比芝加哥其他社區受到的衝擊更大，受影響時間也更長，「在疫情爆發前華埠就已經面臨挑戰，商家尤其直接受到波及」，萊特福特說，但華埠在過去一年多，卻展現了令人無法置信的強大與堅韌，「絕對值得獲得全芝加哥市支持」。

她說，未來一定會與華埠社區肩並肩，絕對不會放棄華埠，「大家團結，就能齊心協力盡一切可能提升社區發展」。

活動期間，她也主動向推動建立華埠新高中的伊州華裔州眾議員馬靜儀提及，會把該項工作列為優先考量。

去年因疫情停辦的龍舟賽，今年從原本預計於6月份恢復舉辦，但最終延到8月底才推出，主辦的芝城華商會會長麥克肖恩(Patrick McShane)說，今年共有19支隊伍參賽，歷經疫情挑戰，參賽隊伍比往年減少一些，但此華埠夏季的傳統活動恢復，對商圈具有重大意義。

芝市長萊特福特夫婦(前左二、左三)為芝加哥華埠龍舟賽選手加油。(特派員黃惠玲／攝...
芝市長萊特福特夫婦(前左二、左三)為芝加哥華埠龍舟賽選手加油。(特派員黃惠玲／攝影)

萊特福特夫婦隨後也到芝加哥河畔替選手們加油打氣。其他出席開幕式的嘉賓，還包括庫克郡財長帕帕斯、25區區長盧漢士、中國駐芝加哥總領館僑務組組長盧曉暉、駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處長陳彥夆等。

當天的龍舟賽從上午8時30分一直進行到下午4時，今年採雙隊競技輸隊淘汰制，優勝隊伍則進入第二輪比賽，此外，所有參賽隊還依照實力分為老虎、鳳凰、龍三組。

2021年華埠龍舟賽虎組冠軍Ameristar Casino隊。(主辦單位提供)
2021年華埠龍舟賽虎組冠軍Ameristar Casino隊。(主辦單位提供)

最終戰績揭曉，實力最強的龍組，前三名依序為Windy City Black Dragon、United Sky Dragons、Blade；虎組前三名：Ameristar Casino & Hotel、CBCAC/PV Dragonairs、Chicago Windy City Lions； 鳳凰組前三名：Chinatown Fury United Sky Dragons、 USBank、 Adapthive。

優勝者分別由董事長梅施美英、副會長王灝文以及龍舟賽委員會主席王安立頒發獎牌。

華埠 芝加哥 疫情

上一則

鼓勵接種 六旗樂園4000張門票大方送

下一則

疫情升溫 逾半員工支持懲罰未打疫苗同事

延伸閱讀

強制接種惹議 芝校車司機集體辭職 2100公校生無車可搭

強制接種惹議 芝校車司機集體辭職 2100公校生無車可搭
芝市長：10月15日前 市府員工須完全接種

芝市長：10月15日前 市府員工須完全接種
10月15日前 芝市府員工須完全接種

10月15日前 芝市府員工須完全接種
芝市長要強制員工打疫苗 警察兄弟會：不遵守

芝市長要強制員工打疫苗 警察兄弟會：不遵守
芝2022預算公布 赤字改善仍逾7億

芝2022預算公布 赤字改善仍逾7億
芝警士氣跌谷底 「背對」市長抗議

芝警士氣跌谷底 「背對」市長抗議

熱門新聞

反對戴口罩和採取其他防疫措施的男子華勒斯命喪新冠肺炎。(KXAN電視台)

鼓吹摘口罩 染疫就醫前亂投藥 德州男子終不敵新冠

2021-08-29 20:32
休士頓都會區南郊蓋文斯頓市的葛維茲旅館上吊自殺，傳聞她的鬼魂如今依舊飄蕩在501房間（Hotel Galvez & Spa網頁）

暗夜大冰櫃厚門自開　德州糖果店再現鬼跡

2021-08-24 18:06
伊維菌素已用在數千名新冠病患身上。(ABC)

藥食局反對此藥 數千新冠已用 醫師: 原本都快死了

2021-08-26 21:40
嘉年華海景號7月自蓋文斯頓出港，重啟遊輪旅遊。(蓋文斯頓港臉書)

遊輪觀光重啟後 傳出首宗新冠死亡案例

2021-08-24 18:37
華府24、25日連續發生兩起涉及警方的槍擊案件，其中一起導致一名男子身亡。（記者張筠 / 攝影）

擁槍男車停路中睡覺 華府警開槍致亡

2021-08-25 11:07
賓州官員警告當地居民，今年夏天各種蜱蟲的數量激增，包括帶有萊姆病毒的黑腳蜱(圖)，以及其他來自美國南部地區和亞洲的侵入性蜱蟲。(Getty Images)

蜱蟲激增 賓州警告：小心病毒威脅

2021-08-24 16:45

超人氣

更多 >
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」