挺過疫情、舉辦龍舟賽 芝城市長讚華埠「堅韌」

芝加哥市長萊特福特(前左二)參加華埠龍舟賽開幕式，與醒獅歡樂互動。(特派員黃惠玲／攝影)

2021年芝加哥華埠 龍舟賽28日在譚繼平公園登場，芝加哥市市長萊特福特夫婦一早就到場出席開幕式，她致詞時說，比全市其他地區更早受到新冠疫情 衝擊的華埠，在過去一年多來，展現了令人難以置信的強大與堅韌，她也提到，「華埠的歷史就等於芝城歷史」，未來市府一定會與華埠肩並肩站在一起，全力促進發展。

萊特福特說，華埠是芝加哥最重要的社區之一，華人在芝加哥市創建早期就已經參與發展，「華埠的發展史等於是芝城的發展史」，而從2000年開始舉辦的華埠龍舟賽，20年來已經不再僅是單純華埠範圍的文化慶典，而是屬於全芝加哥市的年度大活動。

華埠龍舟賽競爭激烈。(特派員黃惠玲／攝影)

她接著表示，新冠疫情來襲，華埠比芝加哥其他社區受到的衝擊更大，受影響時間也更長，「在疫情爆發前華埠就已經面臨挑戰，商家尤其直接受到波及」，萊特福特說，但華埠在過去一年多，卻展現了令人無法置信的強大與堅韌，「絕對值得獲得全芝加哥市支持」。

她說，未來一定會與華埠社區肩並肩，絕對不會放棄華埠，「大家團結，就能齊心協力盡一切可能提升社區發展」。

活動期間，她也主動向推動建立華埠新高中的伊州華裔州眾議員馬靜儀提及，會把該項工作列為優先考量。

去年因疫情停辦的龍舟賽，今年從原本預計於6月份恢復舉辦，但最終延到8月底才推出，主辦的芝城華商會會長麥克肖恩(Patrick McShane)說，今年共有19支隊伍參賽，歷經疫情挑戰，參賽隊伍比往年減少一些，但此華埠夏季的傳統活動恢復，對商圈具有重大意義。

芝市長萊特福特夫婦(前左二、左三)為芝加哥華埠龍舟賽選手加油。(特派員黃惠玲／攝影)

萊特福特夫婦隨後也到芝加哥河畔替選手們加油打氣。其他出席開幕式的嘉賓，還包括庫克郡財長帕帕斯、25區區長盧漢士、中國駐芝加哥總領館僑務組組長盧曉暉、駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處長陳彥夆等。

當天的龍舟賽從上午8時30分一直進行到下午4時，今年採雙隊競技輸隊淘汰制，優勝隊伍則進入第二輪比賽，此外，所有參賽隊還依照實力分為老虎、鳳凰、龍三組。

2021年華埠龍舟賽虎組冠軍Ameristar Casino隊。(主辦單位提供)

最終戰績揭曉，實力最強的龍組，前三名依序為Windy City Black Dragon、United Sky Dragons、Blade；虎組前三名：Ameristar Casino & Hotel、CBCAC/PV Dragonairs、Chicago Windy City Lions； 鳳凰組前三名：Chinatown Fury United Sky Dragons、 USBank、 Adapthive。

優勝者分別由董事長梅施美英、副會長王灝文以及龍舟賽委員會主席王安立頒發獎牌。