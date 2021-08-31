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不滿強制接種 芝加哥校車司機集體辭職 2100學生無車搭

特派員黃惠玲／芝加哥報導
約10%的校車司機辭職，導致芝加哥公校開學首日的校車無法維持所有路線服務。(特派員黃惠玲／攝影)
約10%的校車司機辭職，導致芝加哥公校開學首日的校車無法維持所有路線服務。(特派員黃惠玲／攝影)

全美多地校車司機人力嚴重短缺，30日開學的芝加哥公立學校也面臨同樣困擾，芝加哥公校系統(CPS)估計，由於大批校車司機集體辭職，導致開學首日約有2100名學生「無車可坐」。

公校系統官員說，校車司機在開學日前集體辭職，導致一些學生的校車服務被迫取消，其中大部分跨區要到「擇優錄取學校」(selective enrollment)及「菁英學校」(magnet school)就讀的學生都受到影響。

CPS表示，接到校車公司通知大約有10%的司機已經辭職，其中光在上周五(27日)一天就有至少73名司機辭職，學區發表聲明稱，根據校車公司指出，大批司機辭職的原因，可能是由於要求實施強制疫苗接種造成，「絕大部分的校車路線都維持計畫，但約有2100名學生在開學後幾天，都無校車可搭」。

為了協助這些家庭解決無校車可搭的問題，CPS將向每戶受影響家庭在開學後的頭兩周發給1000元津貼，如果之後仍無法解決校車交通問題，每個月將繼續發放500元給受影響家庭。

CPS對此情況感到抱歉，希望能夠盡力減少返校上課學生們的影響。

芝加哥市市長萊特福特30日一早就陸續訪問了多所公校，歡迎學生們從去年3月中旬後的第一次恢復全面上課，目前芝加哥公校採取校園強制戴口罩措施，同時需保持三呎安全距離，此外，大多數教職員必須按規定接種疫苗。

芝加哥大學醫學院小兒科醫師沃勒曼(Anna Volerman)說，無論是從學業、社交、情緒或是身體方面來說，迄今為止學校都是對孩子健康最安全、最好的地方，她也提醒，如果孩子身體有狀況時，家長或監護人務必把子女留在家中，而且別忘了每天出門前先檢查一下孩子健康，並提醒兒女勤洗手、保持安全距離。

芝加哥 公校 疫苗

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