芝加哥僑社捐款近9萬 助鄭州抗洪救災

華聯會與中西部河南同鄉會感謝各界慷慨解囊，助河南水患災民度過難關。(華聯會提供)

中國河南 鄭州7月遭遇暴雨，造成當地29個縣市1100萬人受災，大芝加哥 地區華僑華人 聯合會(華聯會)與中西部河南同鄉會隨即發起「抗洪救災，你我同行」捐款行動，短時間內募集近9萬善款。

華聯會說，早於7月26日， 四輛滿載著芝加哥華人社區捐贈的第一批救災物品的卡車，就抵達河南省新鄉市衛輝和輝縣災區現場，首批救災物資包括1720箱水、720箱火腿腸、990箱方便面和2101袋麵包。

幾天後，因河南境內強降雨轉移至豫北地區，鶴壁市浚縣新鎮多個村莊被淹，大量群眾受災，斷水斷電多天，急需雨衣雨靴等物資，芝加哥「抗洪救災」立即根據浚縣提供的物資要求，馬上把第二批救災物資：1700件火腿腸、200雙膠靴、200件雨衣、100個應急燈及1艘救援艇送抵災區。

8月得知河南浚縣王家鎮因為洩洪失去家園，華聯會等撥出部分善款，為當地捐出100條蠶絲被、120個書包、 1萬2000公斤麵粉、172箱食用油等，送給當地的老人和孩子們等弱勢人群。

華聯會再次感謝各僑團負責人、僑社朋友們的大愛，並詳列出包括認捐一萬元的劉炯玲、畢躍玲、長白山地板 公司、宋拯等善心個人與機構的明細。