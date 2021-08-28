返校開學 芝教師工會批公校「未準備好」 市長反駁

芝加哥 教師工會(CTU)27日表示，芝加哥公立學校(CPS)「還沒有準備好」讓成千上萬學生於下周一(30日)返校上課，工會主席夏爾奇(Jesse Sharkey)說，雖然公校 試圖讓大眾以為學校很安全，但在多項健康安全設施上，根本就沒有達到標準。

芝市市長萊特福特對此說法反駁，「基於我們去年與今年夏天所學到的經驗，學校可以安全開學」。

CPS於本周公布了更多的新冠防疫 計畫，其中包括取消學生與教職員進入校園時的體溫檢測，同時也放寬了填寫健康篩檢表的次數，取代這兩項措施的作法，是改由家長在讓孩子上學前，於家中檢查子女是否有新冠症狀，而家長每年需填寫四次表格，說明他們在家都有履行這些檢查。

此外，夏爾奇也對CPS27日公布的「在任何可能情況下，實現保持三呎距離的承諾」提出質疑，公校說，會讓部分學生在教室用餐，部分學生在學校餐廳用餐，以確保在午餐時保持安全距離，上課期間也會考慮落實這些指南。

夏爾奇不滿指出，「我們不願意簽署一份沒有包含明確社交距離的安全指南協議，而三呎距離是無法接受的」，他也主張必須繼續嚴格執行每日健康篩檢程序，教師工會稱，他們希望CPS能夠依照去年達成的協議執行防疫，而非根據新的指南。

目前伊州要求全州學校恢復實體上課，只有少數例外，然而隨著變種病毒株Delta的流行，芝加哥公校開學前，返校上課學生的健康及安全，又因此再度引起工會與公校間的爭議。