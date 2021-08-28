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開學防疫新規 芝加哥公校說明

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥公校系統稱，校園與教室都經過全面清潔消毒，學生可安全返校上課。(CPS)
芝加哥公校系統稱，校園與教室都經過全面清潔消毒，學生可安全返校上課。(CPS)

30多萬名芝加哥公立學校學生，將在30日返回校園上課，但許多家長至今仍不清楚學校的各項防疫規定，以下為公校提供的幾大重點，做為學生與家長參考。

芝公校30多萬名學生將在下周一返校上課，但許多家長仍對防疫規定不太清楚。(CPS...
芝公校30多萬名學生將在下周一返校上課，但許多家長仍對防疫規定不太清楚。(CPS)

●誰要戴口罩？何時要戴？

各校在學期開始，會提供每名學生三個布口罩，而參加樂隊的學生，還會另外收到有開口的口罩，供他們演奏樂器時使用。除了喝水或用餐時，所有學生進到校園內，都必須戴口罩，如有健康狀況者可申請豁免，但須自行提出證明文件，經護士審查通過；戶外活動時可允許脫下口罩，而室內進行游泳、潛水、水球等活動時，也可經允許摘口罩。

●違反口罩令學生會遭受何種處分？

如果應戴口罩卻沒戴將給予提醒，如故意違反規定，則會向學生父母或監護人發出「行為不當」報告，一旦學生行為對其他人安全持續構成威脅，且可用的干預措施用完，校方不排除採取拘留或停學等紀律處分。

●誰需要強制接種疫苗？

所有芝加哥教育委員會的員工，包括教師、職員、中央辦公室員工、學校供應廠商及網路員工，都必須依規定在10月15日前提交疫苗接種證明，否則將失去工作資格。芝加哥教師工會估計已有八成到九成的教職員接種了疫苗。CPS目前無計畫強制學生施打，數據顯示，芝公校12到17歲學生，完全接種的約有45%。

●公校如何保持建物與空氣乾淨？

CPS已撥出聯邦基金中的一億元，作為至少17座校園升級機械系統的經費，學區表示，每所公校都已有一座「醫院級別」的噴霧裝置，可以使用環保局批准的消毒劑，且每個教室都會裝設一台空氣淨化器，可清除99.99%的空氣中霉菌、細菌與病毒。各校通風設備與空氣質量，可查詢：cps.edu/airquality。

●誰必須接受病毒檢測

學生與教職員進入學校大樓時，不再需要接受體溫檢查或繳交每日健康檢查表，CPS轉而要求家長或監護人每日子女上學前，自行在家檢查新冠症狀，然後家長每一季需提交表格，說明有在執行該篩查。至於新冠檢測則採取自願方式，只要學生家長同意，就會提供免費檢測，而豁免疫苗員工，每周至少須接受一次檢測。

為迎接學生返校，芝郊區學校在教室畫好白線，區分出安全距離。(Brook Fore...
為迎接學生返校，芝郊區學校在教室畫好白線，區分出安全距離。(Brook Forest小學臉書)

●教室有人確診時，誰將需要隔離？隔離期學生如何上課？

CPS成立了24人組成的接觸者追蹤小組，屆時將通過電話來調查陽性病例，一旦確認有密切接觸，將通知隔離14天，完全接種者如曾與檢測陽性的人有過接觸，不需進行隔離；CPS制訂了遠程教學計畫，具體規定了隔離學生如何參與同步教學。

口罩 檢測 公校

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