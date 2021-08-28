子女返校上課 華人父母忐忑

芝加哥公校規定，除了在戶外或用餐，其他時間學生在教室都必須戴上口罩。(CPS)

「終於要開學了」，兒子開學就要上芝加哥公校小學二年級的趙倩，忍不住與30多個「媽媽群」裡的姊妹們分享如釋重負的心情，她說，過去18個月，兒子根本很難坐下來好好上網課，「年齡太小，心定不下來，雖然電腦開著，但同時卻會因無聊刮家具、咬沙發」，幾個月下來，不但兒子學習效果差，家具也幾乎都得換新。

不擔心兒子到學校感染新冠病毒嗎？趙倩說，當然也會擔心，在與另一半評估後，病毒對孩子的健康影響比年長者小非常多，「學習與社交還是對孩子現階段非常重要」，不過，為了保護孩子，已跟幾個媽媽組成小團體，每天輪流接送孩子上下學，減少他們搭校車或公車、捷運的機會。

住在芝城 郊區的華裔媽媽Jennifer劉，則持不同看法，她非常不願意讓升小學四年級女兒回到教室上課，「疫情 根本還沒有退散，我根本不想讓女兒回校」，她也因此加入主張學校繼續提供遠距教學的家長小組，向校方表達希望繼續居家網課的意願，但遭學校拒絕，「學校說伊州府規定必須全面回到教室上課」。

無奈之餘，她每天都幫女兒準備了全套的防疫品，包括手套、消毒劑、口罩 等，並一再提醒女兒除非吃東西否則不要摘掉口罩，女兒學校已經上課一周，目前面臨的最大困擾是「在戶外吃午飯」，女兒說，草地上有蜘蛛、螞蟻等，孩子們看了都吃不下飯，「現在天氣好，還能到戶外用餐，下雨或天冷怎麼辦？遲早會出事」。