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APMC房屋貸款公司亞裔客戶代表C.W.唐先生提供專業 高效 可靠貸款服務

本報芝加哥訊
C.W.唐先生為您提供專業、高效、可靠的貸款服務！
C.W.唐先生為您提供專業、高效、可靠的貸款服務！

C.W.唐是美國投資組合房屋貸款公司（American Portfolio Mortgage Corporation，APMC）亞裔客戶代表，專精1-4單位的住宅貸款。無論是自住房，還是投資房，C.W.唐均為您提供專業、高效、可靠的貸款服務，并向您保證：申請程序快捷且高效，合理的費用，優惠的利率（近期提示：貸款利率雖低，但提醒貸款申請人保持工作的持續性）。

成立於1996年的APMC是一家獨立的、資金雄厚的房屋貸款公司。與眾多貸款經紀方、信用機搆、大多數銀行不同，APMC是用自有資金直接放貸，因此可提供貸款申請、審核、批准一條龍服務，以及為客戶節省時間和金錢，貸款交易安全可靠，讓顧客安心放心。美國投資組合房屋貸款公司歡迎有貸款需要各界華人冾詢！可講流利中英文的亞裔貸款業務代表 C.W.唐為您提供專業高效的貸款服務，歡迎致電唐先生手機：312-806-2878。

美國投資組合房屋貸款公司目前在全美多州持證營業，在伊利諾伊州，以及加州、佛州、密西根、明尼蘇達、密蘇里州均設有辦公室，為顧客提供便利。美國投資組合房屋貸款公司凝聚了全美業界領先的貸款專員，配備現代高效的金融服務設施，提供最為顧客著想的商業模式，恪守誠信至上原則，為全美各地的顧客提供高效、順暢、毫無壓力感的貸款服務。

該貸款公司提供的住房貸款包括：固定利率貸款（Fixed Rate Loan），浮動利率貸款( Adjustable-Rate Mortgage,ARM)，FHA貸款，常規貸款（ Conventional Loans），非常規大額貸款（Non-Conforming Jumbo Loans），重新貸款（Refiance，降低利率或住房套現）等。APMC網址：https://weitang.goapmc.com，郵件：[email protected]，微信：tw2004cn。

貸款 投資 利率

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