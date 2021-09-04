2020年人口普查闡明了國家種族和族裔的構成

8月12日發佈的2020年人口普查重劃選區資料提供了國家種族和族裔構成的新現狀，這是種族和族裔問題的設計、處理和編碼方面改進的結果。

這十年幾乎所有群體的人口都有所增加，兩個或兩個以上的種族人口（在文章中稱為多種族人口）的增長特別大（增加了 276%）。只白人人口自 2010 年以來下降了 8.6%。

本文章突出表述了國家層面的資料。可在我們的互動式資料視覺化中獲得所有50個州 (state)、District of Columbia 和波多黎各的資料。

亞裔 人口-2020年，1990萬人自我識別為亞裔（占受訪者的 6%），高於2010年的1470萬人（4.8%）。加上受訪者識別為亞裔或與另一個種族群體混合的410萬人，例如白人或夏威夷原住民 或其他太平洋島民，只亞裔或和其他種族組合的人口組成為 2400 萬人（占總人口的 7.2%）。2010年和2020年之間，只亞裔人口增加了35.5%。相比之下，亞裔人口與其他種族組合增長了55.5%。

夏威夷原住民和其他太平洋島民人口

超過一半的夏威夷原住民和其他太平洋島民自我識別為不止一個種族。在2020年人口普查中，有689,966人（0.2%）自我識別為夏威夷原住民或其他太平洋島民，高於2010年的540,013人（0.2%）。加上自我識別為與另一個種族群體（如亞裔或白人）混合的夏威夷原住民和其他太平洋島民的 896,497人，僅夏威夷原住民或其他太平洋島民或與其他種族混合的人口總數約為 160 萬人，占總人口的 0.5%。

白人人口

總體上，有2.354億人自我識別為只白人或與另一個種族混合。只白人人口 2.043 億人，占居住在美國 總人口的 61.6%，而 2010 年這一數字為 2.236 億，所占百分比為72.4%。加上自我識別為白人與黑人或非洲裔美國人或亞裔等群組混合的人口 3110 萬人，只白人或與其他種族混合群組的總人口為 2.354 億人，占總人口的 71%。

黑人或非洲裔美國人人口

自 2010 年以來，黑人或非洲裔美國人的綜合人口量增長了 88.7%。2020年，只黑人或非洲裔美國人人口 (4110 萬）占居住在美國所有人口的 12.4%，2010年這個數字為3890萬，所占百分比為12.6%。

美洲印第安人或阿拉斯加原住民人口

從2010年至2020年， 美洲印第安人和阿拉斯加原住民組合的人口增加了160%。2020年，只美洲印第安人或阿拉斯加原住民人口（370 萬）占居住在美國的總人口的 1.1%，而 2010 年所占百分比為 0.9%（290 萬）。

其他種族人口

其他種族人口是第二大單獨或組合的種族群體，占總人口的 15.1%。2020年，只自我識別為"其他種族"的人達2790萬人（占受訪者總數的 8.4%），這一數字高於2010年的1910萬人（6.2%）。

多種族人口

2020年，自我識別為多種族的人口比所有種族群體的數量更改都大，從2010年的2.9%（900 萬人）增加到2020年的10.2%（3380 萬人）。2020年最大的多種族組合是白人和其他種族（1930 萬）、白人和美洲印第安人和阿拉斯加原住民（400 萬）、白人和黑人或非洲裔美國人（310 萬）、白人和亞裔（270 萬人）以及黑人或非裔美國人和其他種族（100 萬人）。

白人和亞裔人口增加了110萬人，人口規模增加了65.8%。

有關人口普查局如何對有關種族（僅英語）和西班牙裔或拉美裔後裔統計資料進行收集、編碼和製作表格的更多資訊，請流覽我們的2020年人口普查主題定義頁面和2020年人口普查重劃選區技術文檔（僅英語）。

要瞭解關於2020年人口普查在各級地理級別所應用的差異隱私和資料準確性資訊，可在 2020 年人口普查資料產品：披露避免現代化（僅英語）網站獲取。