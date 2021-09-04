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AmeriStar Casino & Hotel提供全方位娛樂服務國際市場發展總監David Shu表示 將與社區緊密合作

本報芝加哥訊
印第安那州Ameristar Casino & Hotel at East Chicago國際市場發展總監David Shu。
印第安那州Ameristar Casino & Hotel at East Chicago國際市場發展總監David Shu。

位於印第安那州 Ameristar Casino & Hotel at East Chicago(財星賭場娛樂公司)，新上任國際市場發展部華裔總監David Shu表示：將與亞裔社區緊密合作，提供更好、更全面的娛樂服務予廣大亞裔朋友。David舒來自紐約水牛城，與賭場娛樂事業結緣超過二十年。David 聲稱，正在與社區緊密合作，力求盡最大所能回饋社區大眾，例如將在今年夏天再次成為華埠夏令會（Summer fair）的主要贊助商，并將在Summer fair當天派送小禮物與大家互動。未來，他們將增加更多的回饋社區計劃及老人關愛計劃。

David Shu從2001年開始就涉足賭場娛樂公司的餐飲業，先在Turning Stone Casino & Resort經營管理賭場的高級餐館，2004年進入Horseshoe Tunica Casino & Hotel擔任亞裔市場發展部主管近十年, 之后進入紐約水牛城的Seneca Niagara Casino & Hotel和 DeILago Casino & Hotel任職亞裔市場發展部高級主管，然后今年一月被印第安那州Ameristar Casino & Hotel at East Chicago娛樂大酒店聘任為國際市場發展部主管（Director of international Marketing），在賭場娛樂公司積累了豐富的行業管理工作經驗，他的到來，將把最好的賭場娛樂服務經驗帶到當地，服務顧客。

David 還表示，在后疫情的今天，財星賭場娛樂公司現已全面開放，他們有足夠的安全預防措施確保客人和團隊成員的安全，還在網站上設置了COVID-19安全指引。財星賭場將根據客人喜歡的新促銷理念為客戶提供更多元的娛樂促銷項目。從酒店到餐廳，再到遊戲體驗，包括Barstool Sportsbook等等，我們擁有的為所有賓客提供娛樂便利設施以及提供的各項高品質服務令我們感到非常自豪，其百家樂娛樂遊戲還連續九個月獲得印第安那州Casino行業排名第一。 我們團結起來反對種族主義仇恨，絕不容忍任何形式的暴力行為，我們將致力於使所有客人和團隊成員都能受到尊重。

距離芝加哥中國城只有25分鐘車程的Ameristar Casino & Hotel位於密歇根湖伴，環境一流，風景優美，是您周未娛樂的好去處！地址：777 Aldis Ave, East Chicago, Indiana 46312，David講中、英文，有關該賭場的更多咨詢，歡迎致電:（917）434-1834或瀏覽 Website： http://www.ameristar.com/eastchicago。

亞裔 紐約 華埠

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