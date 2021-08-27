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伊州室內強制戴口罩 教職員須打疫苗

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州州長普立茲克宣布，下周一起室內公共場所必須戴口罩，此外，9月5日起，全州教職員必須施打新冠疫苗。(本報檔案照片)
伊州州長普立茲克宣布，下周一起室內公共場所必須戴口罩，此外，9月5日起，全州教職員必須施打新冠疫苗。(本報檔案照片)

為了因應新冠變種病毒Delta的高傳染性，伊利諾州州長普立茲克26日宣布新的防疫規定，從9月5日起，強制要求包括全州從幼稚園到大學的教育從業人員、州立大學學生，還有在醫院、護理之家、緊急救護機構與坊間診所的醫護人員等，都必須接種新冠疫苗；此外，該州兩歲及以上居民，從下周一(30日)起，只要在室內公共空間，就必須戴上口罩。

普立茲克本月初就已經對伊州托兒所、中小學的學生、教職員下達了「強制口罩令」，如不遵守該防疫措施的學校，將面臨失去州府經費資助、喪失伊州高中體育協會競賽資格，甚至撤銷學校認可證等制裁。

伊州教師聯盟(Illinois Federation of Teachers)、伊州教育協會(Illinois Education Association)都對普立茲克的此項疫苗令表示支持與歡迎，兩組織表示，疫苗是提供實體課程最大保護的方式。

普立茲克說，今年1到7月間，98%的染疫者都未接種新冠疫苗，而確診後住院的患者，則有96%沒有施打疫苗，染疫死亡者中，也有高達95%為未接種群體。

伊州26日數據顯示，平均七天加護病房的可用率，在伊州南部僅剩3%，而在上一波疫情高峰期時，這個數字從未低於15%，普立茲克說，由此可見這波疫情威脅不容忽視。

強制接種疫苗的爭議，一直存在於政府雇員之間，該州規模最大的工會「美國州、郡與市雇員聯合會」(American Federation of State, County and Municipal Employees Council)，是對該政策有異意的組織之一。

芝加哥市方面，則早已宣布強制要求公校教職員接種疫苗，市長萊特福特日前並將此命令，擴大實施到所有市府員工。庫克郡也在幾天前開始施行室內強制口罩令。

普立茲克的最新防疫措施，主要考量伊州疫情升溫，25日伊州新增確診高達4451例，而到26日為止，全州102個郡縣全部進入聯邦疾病防治中心CDC的「高度」、「大量」傳播的警戒範圍。

對此，普立茲克警告，收緊防疫的可能性「大大增強」，尤其一旦新冠患者重症與住院率提高時，他將必須選擇採取較嚴格的防疫方式因應。

伊利諾州餐飲協會表示，餐廳最擔心如果疫情繼續惡化，下一步將重新實施「客容量限制」，甚至導致餐館再度面臨暫停營業危機。

伊州 疫苗 防疫

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