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極端氣候致明州森林野火延燒 近2周仍未撲滅

記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導
蘇必略國家森林8月中旬的一場野火，至今仍在延燒。(美國森林處提供)
蘇必略國家森林8月中旬的一場野火，至今仍在延燒。(美國森林處提供)

根據火場資訊系統(Incident Information System)網站， 明尼蘇達州東北邊蘇必略國家森林(Superior National Forest)，於8月中旬發生一起閃電擊中地表燃油導致野火蔓延事件，而連日高溫、低濕度與強風，進一步使火勢延燒廣及2萬1700英畝面積。美國森林處(U.S. Forest Service)指出，這場野火燒毀至少12間民房、小木屋與57棟建築，消防隊官員仍在全力滅火，希望於9月1日完全控制火勢。

聯邦火災事件發言人麥克瑞迪(Clark McCreedy)說，這場野火發生在綠林湖(Greenwood Lake)附近與伊薩貝拉鎮(Isabella)西南邊約15哩處。火勢一開始，消防隊立即出動位在德路斯市(Duluth)東北邊80哩的麥當果湖(McDougal Lake)的消防員到場，順利撤離159戶住宅與民眾，無人受傷。

麥克瑞迪說，總計有426名消防隊員加入滅火，包括以小飛機載送湖水的方式，飛到火場上空滅火，並在地上砍除樹木防止火勢蔓延。麥克瑞迪表示，由於高溫，消防隊員需等到氣溫轉涼，才能深入火場周圍，以挖壕溝的圍堵線(containment line)方式控制火勢。

火場分析專家羅克(Michael Locke)說，由於風向助長火勢，在大氣層高處形成火積雲(pyrocumulous clouds)如雷爆(thunderstorm)，因而帶來閃電伴隨雨勢。

由於火勢漸大與極端乾旱，美國森林處關閉蘇必略森林中的邊境水域獨木舟區域(Boundary Waters Canoe Area Wilderness)，以及附近的槍火步道(Gunflint Trail)北部區，並疏散麥當果湖、沙湖(Sand Lake)和二號高速公路通道。

專家說，因為氣候變化導致的極端氣候，使北半球的野火頻率和強度增加，明州今年由於長期乾旱，部分地區與美國西岸一樣發生野火。

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