大芝加哥16處監理站預約制 9月上路
最近計畫到伊利諾州監理站辦理駕照、身分證件的民眾留意，伊州州務卿辦公室26日公布，從9月1日開始，將擴大實施監理站「預約制」，包括大芝加哥地區16個監理站在內，將陸續改採「預約制」，以解決民眾在現場大排長龍問題。
州務卿辦公室指出，申辦全新或更新駕照、一般身分證、真實身分證(REAL ID)等，以及排定路考時間，都必須從規定日期開始，先透過網路預約時段後，才能前往監理站辦理，否則以下監理站均不受理現場排隊申辦遞件。
─芝加哥北區(5401 N. Elston Ave.)：9月１日起需預約。
─芝加哥西區(5301 W. Lexington St.)：9月2日起需預約。
─芝加哥南區(9901 S. Dr. Martin Luther King Jr. Drive)：9月3日起需預約。
─香柏(Schaumburt)、橋景(Bridgeview)：9月7日起需預約。
─蘭柏德(Lombard)、德斯普蘭恩斯(Des Plaines)：9月8日起預約。
─瓦其根(Waukegan)、瑞柏：9月9日起需預約。
─奧羅拉(Aurora)、普蘭諾(Plano)、朱莉葉(Joliet)：9月10日起需預約。
伊州包括Lake Zurich、Melrose Park、Midlothian、Woodstock等多個監理站，則從今年年初就已經開始實施預約制。
沒有預約者，則可到芝加哥市中心的州府大樓(James R. Thompson Center)、Deerfield 、Elgin等監理站現場排隊申辦證件。
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