我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴林研究：AZ預防住院和死亡優於BNT 這款最差

喀布爾殉職13美軍回家了 拜登有意親自迎接

北美雲來集講壇 有請妙光法師教您如何「觀自在」

本報芝加哥訊

佛光山人間佛教研究院副院長妙光法師日前以「自在：觀世音菩薩的智慧與善巧方便」（Self-Mastery: Avalokitesvara’s Lesson on Being Wise and Skillful）為題，在線上經由 Zoom 及 YouTube 二平台即時播出，逾1200人聆聽。

妙光法師在一個小時中用生動活潑的例子講述了怎麼樣能夠像觀世音菩薩在生活中自在。法師以自己的成長過程為例，說明在開始接觸佛教的前十年，以為信仰觀音菩薩，一切煩惱和擔憂都會消失，然而事實卻並非如此。後因對觀音信仰的深入認知，明白生活中雖然仍舊充滿不完美，但已學會坦然接受，自在成長。

「家家阿彌陀、戶戶觀世音」，法師幼時在台灣，10歲開始便每日為家中的觀音像前上供水、上香、三拜。雖是木雕觀音像，端詳菩薩面容，總感到溫暖、平和、寧靜。後來並以觀音菩薩的慈悲為榜樣，期許自己也做個觀世音。14歲在澳洲，一天夜幕低垂時獨自在家，心中恐懼不已，菩薩慈祥的面容閃現腦海，無畏施頓時安了心。

《心經》內文的「行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄」，是對法的深入與理解，將其落實在佛法實踐中，把握自己的生命，直至開悟的過程。觀世音菩薩與娑婆世界極有緣；《普門品》中云觀世音菩薩以33相普渡眾生，千處祈求千處應，應聲救苦、施無畏。疫情期間觀音菩薩的智慧和無畏施，讓我們有信心、勇氣、力量，尤為受用。講座中，法師也以觀音在不同經典的身分，帶領大眾思考「誰是觀音」。大眾對觀世音菩薩的認知是多面向的，他是過去正法明如來，倒駕慈航；他也是阿彌陀佛的補處菩薩，西方三聖之一；他是聞聲救苦救難的觀世音

，也是心無罣礙的觀自在。而觀音菩薩展現的三種自在，例如：水月觀音展現雍容安詳的自在威儀，攝受眾生。「佛佛道同，光光無礙」不論是稱念任何佛菩薩的名號，重點在一心，只要一心稱名，必能感應道交，生起力量面對苦難。而《普門品》、《 大悲咒》，禮拜《大悲懺》都是展現一心的方式與觀音接心。法師強調，一心稱念菩薩名，等同戒定慧，可熄滅如水火風的貪瞋痴三毒。

法師又再舉例說明說學佛要像醫生看病一樣不僅僅是治病更重要的是醫人。要知道自己的問題而與治之。法師又舉了觀音菩薩像與鴿子的故事，教導我們要學會布施，接受，放下。法師期勉大家效法觀世音菩薩，觀心自在、觀人自在、觀境自在；不論身處順境或逆境，都能以清淨智慧、平等、慈悲、善巧方便，安頓身心，從容以對，和諧共生。

國際佛光會芝加哥協會長周邁平表示，要學習觀世音菩薩的自在，面對逆境時能夠勇於面對，處理，放下。我輩學佛要能夠減少煩惱，解脫自在，但這些不是一蹴可及，要發恆常心，了解煩惱的緣起，以戒定慧三學和八正道來對治。讓我們以「觀世音菩蕯」的大慈大悲為榜樣的利他，再以「觀自在菩蕯」般若智慧的自利來成就菩提道！第三分會會長杜堡惜發願，要以觀世音菩薩為榜樣。反觀自問，觀世音菩薩能夠做到這些，自己能做到什麼呢？要學習菩薩的慈悲，如果能夠做到無緣大慈，同體大悲，也就能自在了。要學習菩薩的多種方便善巧，朝法師鼓勵和期許我們的那樣讓自己成為「觀自在」(人間社孫偉銘 供稿)。

台灣 澳洲 疫情

上一則

「硬漢與嬰兒」好暖心 馬州陸戰隊安撫嬰兒照片廣傳

下一則

庫克郡財長瑪麗亞·帕帕斯提醒納稅人 近180萬張第二期地產稅賬單正在郵寄中

延伸閱讀

南加州華人作協 王美蟬聯會長

南加州華人作協 王美蟬聯會長
北美格力空調知識HVAC 免費培訓班招生

北美格力空調知識HVAC 免費培訓班招生
漫步聖安東尼奧 邂逅北美威尼斯

漫步聖安東尼奧 邂逅北美威尼斯
軟體瑕疵恐喪失煞車輔助 北美BMW再次召回Toyota Supra

軟體瑕疵恐喪失煞車輔助 北美BMW再次召回Toyota Supra
新州名家陳小芳力推黃梅戲藝術 首屆國際推選活動啟動

新州名家陳小芳力推黃梅戲藝術 首屆國際推選活動啟動
北美運價再起 長榮、華航調漲2至3成

北美運價再起 長榮、華航調漲2至3成

熱門新聞

新澤西州最近飽受外來物種提燈蟲的侵擾，官員呼籲民眾盡其所能消滅牠們。(美聯社)

外來物種「提燈蟲」為害 新州下格殺令

2021-08-21 13:29
休士頓都會區南郊蓋文斯頓市的葛維茲旅館上吊自殺，傳聞她的鬼魂如今依舊飄蕩在501房間（Hotel Galvez & Spa網頁）

暗夜大冰櫃厚門自開　德州糖果店再現鬼跡

2021-08-24 18:06
伊維菌素已用在數千名新冠病患身上。(ABC)

藥食局反對此藥 數千新冠已用 醫師: 原本都快死了

2021-08-26 21:40
嘉年華海景號7月自蓋文斯頓出港，重啟遊輪旅遊。(蓋文斯頓港臉書)

遊輪觀光重啟後 傳出首宗新冠死亡案例

2021-08-24 18:37
華府24、25日連續發生兩起涉及警方的槍擊案件，其中一起導致一名男子身亡。（記者張筠 / 攝影）

擁槍男車停路中睡覺 華府警開槍致亡

2021-08-25 11:07
賓州官員警告當地居民，今年夏天各種蜱蟲的數量激增，包括帶有萊姆病毒的黑腳蜱(圖)，以及其他來自美國南部地區和亞洲的侵入性蜱蟲。(Getty Images)

蜱蟲激增 賓州警告：小心病毒威脅

2021-08-24 16:45

超人氣

更多 >
影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光
她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」
到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊
苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗