北美雲來集講壇 有請妙光法師教您如何「觀自在」

佛光山人間佛教研究院副院長妙光法師日前以「自在:觀世音菩薩的智慧與善巧方便」(Self-Mastery: Avalokitesvara’s Lesson on Being Wise and Skillful)為題,在線上經由 Zoom 及 YouTube 二平台即時播出,逾1200人聆聽。

妙光法師在一個小時中用生動活潑的例子講述了怎麼樣能夠像觀世音菩薩在生活中自在。法師以自己的成長過程為例,說明在開始接觸佛教的前十年,以為信仰觀音菩薩,一切煩惱和擔憂都會消失,然而事實卻並非如此。後因對觀音信仰的深入認知,明白生活中雖然仍舊充滿不完美,但已學會坦然接受,自在成長。

「家家阿彌陀、戶戶觀世音」,法師幼時在台灣 ,10歲開始便每日為家中的觀音像前上供水、上香、三拜。雖是木雕觀音像,端詳菩薩面容,總感到溫暖、平和、寧靜。後來並以觀音菩薩的慈悲為榜樣,期許自己也做個觀世音。14歲在澳洲 ,一天夜幕低垂時獨自在家,心中恐懼不已,菩薩慈祥的面容閃現腦海,無畏施頓時安了心。

《心經》內文的「行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄」,是對法的深入與理解,將其落實在佛法實踐中,把握自己的生命,直至開悟的過程。觀世音菩薩與娑婆世界極有緣;《普門品》中云觀世音菩薩以33相普渡眾生,千處祈求千處應,應聲救苦、施無畏。疫情 期間觀音菩薩的智慧和無畏施,讓我們有信心、勇氣、力量,尤為受用。講座中,法師也以觀音在不同經典的身分,帶領大眾思考「誰是觀音」。大眾對觀世音菩薩的認知是多面向的,他是過去正法明如來,倒駕慈航;他也是阿彌陀佛的補處菩薩,西方三聖之一;他是聞聲救苦救難的觀世音

,也是心無罣礙的觀自在。而觀音菩薩展現的三種自在,例如:水月觀音展現雍容安詳的自在威儀,攝受眾生。「佛佛道同,光光無礙」不論是稱念任何佛菩薩的名號,重點在一心,只要一心稱名,必能感應道交,生起力量面對苦難。而《普門品》、《 大悲咒》,禮拜《大悲懺》都是展現一心的方式與觀音接心。法師強調,一心稱念菩薩名,等同戒定慧,可熄滅如水火風的貪瞋痴三毒。

法師又再舉例說明說學佛要像醫生看病一樣不僅僅是治病更重要的是醫人。要知道自己的問題而與治之。法師又舉了觀音菩薩像與鴿子的故事,教導我們要學會布施,接受,放下。法師期勉大家效法觀世音菩薩,觀心自在、觀人自在、觀境自在;不論身處順境或逆境,都能以清淨智慧、平等、慈悲、善巧方便,安頓身心,從容以對,和諧共生。

國際佛光會芝加哥協會長周邁平表示,要學習觀世音菩薩的自在,面對逆境時能夠勇於面對,處理,放下。我輩學佛要能夠減少煩惱,解脫自在,但這些不是一蹴可及,要發恆常心,了解煩惱的緣起,以戒定慧三學和八正道來對治。讓我們以「觀世音菩蕯」的大慈大悲為榜樣的利他,再以「觀自在菩蕯」般若智慧的自利來成就菩提道!第三分會會長杜堡惜發願,要以觀世音菩薩為榜樣。反觀自問,觀世音菩薩能夠做到這些,自己能做到什麼呢?要學習菩薩的慈悲,如果能夠做到無緣大慈,同體大悲,也就能自在了。要學習菩薩的多種方便善巧,朝法師鼓勵和期許我們的那樣讓自己成為「觀自在」(人間社孫偉銘 供稿)。