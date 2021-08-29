庫克郡財長瑪麗亞·帕帕斯提醒納稅人 近180萬張第二期地產稅賬單正在郵寄中

伊州庫克 郡（Cook County Treasurer）財務長瑪麗亞·帕帕斯（Maria Pappas）日前提醒納稅人，近180萬張第二期房產稅賬單正在郵寄中，檢查您的郵箱是否有第二期房產稅賬單，付款將於10月1日到期，過期將根據伊利諾伊州法律的要求，每月收取1.5%的滯納金。新法案將使2020年伊州庫克郡的賬單總額超過161億美元，比去年增長3.4%以上。財政部最近的一項分析發現，增稅對商業業主以及黑人和拉丁裔郊區業主的打擊最為嚴重。

要在線付款，請訪問以下網站：*選擇標有“免費在線支付”的藍色框*按物業地址搜索或輸入您的物業索引號 (PIN)*如果您從銀行賬戶付款，則無需支付任何費用。

納稅人還可以使用該網站搜索可追溯到20年前的7200萬美元的可用退稅 ，并核實房產稅豁免情況，從而降低稅單。房主可能會錯過4300萬美元的豁免。要搜索退款或遺漏豁免，請訪問 cookcountytreasurer.com：*選擇標有“您的財產稅概覽”的紫色框*按物業地址搜索或輸入您的物業索引號 (PIN)*在“您的 PIN 碼是否有任何超額支付？”下查找結果。*或者“您在這些納稅年度是否獲得免稅？”下的結果。

伊州庫克郡（Cook County Treasurer）地址：118 North Clark Street, Room 212 Chicago, Illinois 60602。