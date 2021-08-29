我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴林研究：AZ預防住院和死亡優於BNT 這款最差

喀布爾殉職13美軍回家了 拜登有意親自迎接

庫克郡財長瑪麗亞·帕帕斯提醒納稅人 近180萬張第二期地產稅賬單正在郵寄中

本報芝加哥訊

伊州庫克郡（Cook County Treasurer）財務長瑪麗亞·帕帕斯（Maria Pappas）日前提醒納稅人，近180萬張第二期房產稅賬單正在郵寄中，檢查您的郵箱是否有第二期房產稅賬單，付款將於10月1日到期，過期將根據伊利諾伊州法律的要求，每月收取1.5%的滯納金。新法案將使2020年伊州庫克郡的賬單總額超過161億美元，比去年增長3.4%以上。財政部最近的一項分析發現，增稅對商業業主以及黑人和拉丁裔郊區業主的打擊最為嚴重。

要在線付款，請訪問以下網站：*選擇標有“免費在線支付”的藍色框*按物業地址搜索或輸入您的物業索引號 (PIN)*如果您從銀行賬戶付款，則無需支付任何費用。

納稅人還可以使用該網站搜索可追溯到20年前的7200萬美元的可用退稅，并核實房產稅豁免情況，從而降低稅單。房主可能會錯過4300萬美元的豁免。要搜索退款或遺漏豁免，請訪問 cookcountytreasurer.com：*選擇標有“您的財產稅概覽”的紫色框*按物業地址搜索或輸入您的物業索引號 (PIN)*在“您的 PIN 碼是否有任何超額支付？”下查找結果。*或者“您在這些納稅年度是否獲得免稅？”下的結果。

伊州庫克郡（Cook County Treasurer）地址：118 North Clark Street, Room 212 Chicago, Illinois 60602。

伊州 庫克 退稅

上一則

北美雲來集講壇 有請妙光法師教您如何「觀自在」

下一則

生計月餅-100%美國本地制作給自己、家人和朋友最新鮮最味美的中秋好禮

延伸閱讀

學校陸續開學 伊州兒童染疫住院 每日平均40例創新高

學校陸續開學 伊州兒童染疫住院 每日平均40例創新高

學校陸續開學 伊州兒童染疫住院達新高

學校陸續開學 伊州兒童染疫住院達新高

庫克郡即起執行室內口罩令 商家入口需貼標示提醒顧客

庫克郡即起執行室內口罩令 商家入口需貼標示提醒顧客
庫克郡新一期地稅將寄發 南郊漲最多

庫克郡新一期地稅將寄發 南郊漲最多
伊州鐵腕執行校園口罩令 不遵守就撤證

伊州鐵腕執行校園口罩令 不遵守就撤證
庫克郡西郊與南郊 將增電話區域號464

庫克郡西郊與南郊 將增電話區域號464

熱門新聞

新澤西州最近飽受外來物種提燈蟲的侵擾，官員呼籲民眾盡其所能消滅牠們。(美聯社)

外來物種「提燈蟲」為害 新州下格殺令

2021-08-21 13:29
休士頓都會區南郊蓋文斯頓市的葛維茲旅館上吊自殺，傳聞她的鬼魂如今依舊飄蕩在501房間（Hotel Galvez & Spa網頁）

暗夜大冰櫃厚門自開　德州糖果店再現鬼跡

2021-08-24 18:06
伊維菌素已用在數千名新冠病患身上。(ABC)

藥食局反對此藥 數千新冠已用 醫師: 原本都快死了

2021-08-26 21:40
嘉年華海景號7月自蓋文斯頓出港，重啟遊輪旅遊。(蓋文斯頓港臉書)

遊輪觀光重啟後 傳出首宗新冠死亡案例

2021-08-24 18:37
華府24、25日連續發生兩起涉及警方的槍擊案件，其中一起導致一名男子身亡。（記者張筠 / 攝影）

擁槍男車停路中睡覺 華府警開槍致亡

2021-08-25 11:07
賓州官員警告當地居民，今年夏天各種蜱蟲的數量激增，包括帶有萊姆病毒的黑腳蜱(圖)，以及其他來自美國南部地區和亞洲的侵入性蜱蟲。(Getty Images)

蜱蟲激增 賓州警告：小心病毒威脅

2021-08-24 16:45

超人氣

更多 >
影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光
她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」
到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊
苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗