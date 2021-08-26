確保掌握校園疫情 芝公校籲家長提供電郵

芝加哥公立學校30日開學，CPS呼籲所有家長、學生務必在開學前提供正確電郵，以便利疫情信息通知。(CPS臉書)

芝加哥 公立學校為讓家長更了解校園防疫措施，日前由芝公校系統的家庭護士(Family Nurse Practitioner)宋塔格(Allie Sontag)舉行了雲端說明會，介紹學校防疫措施，宋塔格說，每位學生與家長，務必於開學前提供正確的電郵聯繫方式，以免影響接收染疫或隔離信息，此外，無論是否已接種疫苗 ，每名教職員、學生開學後每天進入校園前，須先填寫「自我篩檢表」(Home Self Screening)，如未繳交或勾選了表格列出的疑似症狀，都將拒絕入校。

宋塔格表示，公校系統為了迎接學生返校，已經做了長時間的準備，她說，由於新冠肺炎有很高的傳染性，儘管目前芝加哥600多所幼稚園到12年級的學校，都將強制師生於校園內戴口罩、保持距離，但仍然需要每個家庭配合，一旦學生有任何不舒服，或正在等待新冠病毒檢測 結果，「務必請待在家中，不要到校上課」。

她也提醒，假使學生確診，必須到官網報到，網址：cps.edu/COVIDresults，以便利工作人員立即展開追蹤。

宋塔格說，由於現階段全美幾乎大部分的州，都已經列入芝加哥高風險旅行州名單，假使未接種疫苗學生，在開學前曾到這些地方旅行，則必須出具抵達芝城前72小時內的病毒陰性檢測報告，或在到芝加哥後自行居家隔離10天。

已接種疫苗且無任何症狀者，則不需隔離或出示檢測報告。

對於在開學前出國者，CPS遵照聯邦疾病防治中心規定，已施打疫苗者須出具抵達美國前72小時內的檢測陰性證明；沒有接種疫苗的話，不論是否檢測為陰性，都必須居家隔離七天。

宋塔格也詳細說明了染疫學生及直接接觸染疫者學生的因應措施，她說，染疫生必須隔離，曾與染疫者親密接觸者也會收到通知告知是否應隔離，她提醒，學校所有疫情信息，都將在第一時間透過電郵通知學生、家長，為避免阻礙防疫效果，請所有家長與學生都必須提供正確電郵。

她也提到，每所學校都會設置「照護間」(care room)，只要學生在校出現染疫症狀，都將送到此房間隔離，並立刻通之家人接走。

至於學區最新染疫數據，可查詢：cps.edu/reopening。