芝購物大道名店連遭結夥搶劫 1警衛重傷

芝加哥警察 局24日指出，該市鬧區北密西根購物大道(N. Michigan Ave.)近來連續發生結夥進入商店公然搶劫名牌商品案，其中一家名牌店的73歲警衛，更遭搶匪嚴重毆打受傷，警方估計商家損失累計超過4.3萬元。

警局表示，這幾件白晝搶案，推測為同一群嫌犯所為，他們專門針對高檔名牌店作案，警長狄尼漢(Brendan Deenihan)說，警局已經向商家發出警報，提醒保持警戒。

過去一周內，至少有四家國際知名品牌店受害，這幾個商家分別位於北羅許街(N. Rush St.)900號附近、北密西根大道1000號附近、北密西根大道600號附近，以及休倫街(E. Huron St.)100號附近。

狄尼漢說，搶匪的作案模式，大概都是搭乘一輛接應車輛，到目的地後下車，集體進入名牌店，直接抓了展示架上的皮件就跑，估計四家商店損失至少4萬3000元。

調查人員指出，這群歹徒作案時，都帶著醫用口罩 ，穿著連帽衫，店內監視器錄下了犯罪過程。

而其中一家店的一名年長警衛，因試圖阻止搶匪，遭對方毆打並推倒在地，導致該名警衛腦部出血，目前傷者仍在加護病房，未脫離險境。

警方說，嫌犯所搭乘的車輛，經附近監視攝影機拍下後查詢，為一輛失竊汽車 ，每次作案人數在四到七人不等。

警局呼籲任何有線索民眾，踴躍提供信息。