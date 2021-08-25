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芝迪士尼旗艦店將熄燈 北密大道商家持續流失

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥北密大道上的迪士尼旗艦店，將在月底結束營業。(特派員黃惠玲╱攝影)
芝加哥北密大道上的迪士尼旗艦店，將在月底結束營業。(特派員黃惠玲╱攝影)

新冠疫情未歇，加上網路購物盛行，對芝加哥購物大道的衝擊至今餘波盪漾，四年前風光開幕的芝加哥優衣褲(Uniqlo)北密西根大道旗艦店，才剛結束營業，北密大道上另一家旗艦店-迪士尼(Disney)，也宣布於9月1日永久關門。

此外，空置多時的原梅西百貨(Macy's)，至今仍無新業主入駐，業界估計，包括即將退租的商店在內，這條芝城最熱鬧的購物大道，商店空置率約已達到兩成新高。

迪士尼指出，除了北密大道上的旗艦店計畫於9月1日關門外，另外位於芝加哥郊區香柏市、奧羅拉的芝加哥暢貨中心(Chicago Premium Outlets)、葛尼米爾暢貨中心(Gurnee Mills)等三家分店，也將陸續於9月中旬結束營業，也就是說，大芝加哥區的所有迪士尼門市店將全部關閉。

迪士尼早在今年3月，就曾宣布將關閉全美至少60家門市店，其中包括芝加哥地區的零售據點，在此同時，該公司計畫提高網路商店營運，並著重拓展一些設於百貨賣場內的櫃位。

目前迪士尼在美國市場與目標百貨(Target)合作，目標百貨從2019年就開始在門店內設置縮小規模的迪士尼商品賣點，目標百貨日前表示，今年年底前，該百貨的迪士尼櫃位將增加到160個以上，約為現在的三倍。

除了迪士尼縮減自有專賣店規模，轉向大百貨連鎖設櫃外，總部在芝加哥的美妝用品連鎖Ulta Beauty也朝相同軌道發展，該美妝品已在100多家目標百貨內設置專櫃。

2015年在北密大道830號四、五、六樓開幕營業的日本服飾連鎖優衣褲，22日熄燈停業，賣場面積達六萬平方呎的優衣褲旗艦店，與對街的水塔大樓(Water Tower Place)同屬於布魯克菲爾德地產公司(Brookfield Property Partners)，這家地產企業，近年一直在面臨重要租戶的損失，除梅西百貨外，還有同樣位於北密大道上的Gap、Express旗艦店，都陸續結束營業，搬離芝城黃金購物區。

被稱為「壯麗一英哩」(Mag Mile)的北密購物大道，過去一年多，受到新冠疫情爆發以及兩次大規模暴動洗劫影響，客流量持續減少，這條街上的租金很高，而空置率也不斷上升，根據非官方數據，包括即將退租的店家在內，該區的商店空置率高達約兩成。

迪士尼 芝加哥 目標百貨

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