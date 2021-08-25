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芝市長要強制員工打疫苗 警察兄弟會：不遵守

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市市長萊特福特(左)表示，將會強制員工接種新冠疫苗。(芝加哥市長辦公室)
芝加哥市市長萊特福特(左)表示，將會強制員工接種新冠疫苗。(芝加哥市長辦公室)

在聯邦食品暨藥物管理局(FDA)全面批准輝瑞(Pfizer)新冠疫苗後，芝加哥市市長萊特福特明確表示，將絕對會對市府員工執行「疫苗強制令」，不過，警察兄弟會(Fraternal Oder of Police)已經揚言不會遵守該命令。

早在一個月前，萊特福特就曾強烈暗示，要仿效紐約作法，要求該市員工提供疫苗接種證明，否則必須接受每周定期新冠病毒檢測，隨著FDA全面批准了輝瑞疫苗，萊特福特原本存有是否落實此命令的疑慮，也因此掃除。

目前唯一的問題是「從何時開始執行？」包括未接種疫苗的市府員工，必須施打的截至期限，以及無視強制令的員工要如何懲罰，都必須有詳細方案。

市府24日起開始與各工會進行談判，而實際執行方案，將等這幾場協商定論後才會公布。

在輝瑞疫苗獲得全面通過後，萊特福特說，「我們絕對需要強制員工接種，特別是每天與民眾互動的工作人員，要求所有員工施打，也是對於工作環境安全的多一層保障。」

芝警兄弟會主席卡坦扎拉(John Catanzara)與市長持不同意見，該會成員包括芝加哥市的警察，「疫苗施打不能強制執行，我們的成員不希望被迫去做這件事」，他說，尤其新冠疫苗的長期副作用，到現在都沒有清楚研究，也沒有數據證明，因此「強制施打對我們來說，絕對不行。」

伊利諾州州長普立茲克對於輝瑞疫苗獲全面批准表示了讚賞，但他沒有因此要實施「強制州府員工接種」，目前，州府僅對在監獄及退伍軍人之家的員工，要求必須在10月1日前接種疫苗。

普立茲克說，相信FDA的最新舉動，將讓更多原本對施打疫苗「猶豫不決」民眾，因此接種，同時也會讓更多企業採取措施因應。

疫苗 輝瑞 FDA

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