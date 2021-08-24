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芝加哥飛行秀回歸 「藍天使」展颯爽英姿

特派員黃惠玲／芝加哥報導
藍天使飛行秀。(丁寧提供)
藍天使飛行秀。(丁寧提供)

2021年芝加哥飛行秀22日完成連續兩天的演出，去年因為新冠疫情停辦一年的這項受歡迎活動，今年雖然恢復舉行，但仍因疫情而規模縮小，美國海軍藍天使特技飛行隊(Blue Angels U.S. Naval Flight Demonstration Squadron)成為這兩天飛行秀的「唯一主角」，儘管飛行陣容不如往年，仍吸引許多民眾於密西根湖畔圍觀，一些攝影愛好者更紛紛各展技術拍下藍天使「英姿」。

藍天使特技飛行隊是美國海軍一支成立於1946年的特技飛行隊伍，也是全世界歷史第二悠久的特技飛行隊，成員由來自海軍與海軍陸戰隊的頂尖飛行員組成。藍天使所使用的表演機種曾歷經多次的改朝換代，而現役的表演機是1986年時換用的F/A-18「大黃蜂」戰鬥攻擊機。

藍天使飛行秀。(丁寧提供)
藍天使飛行秀。(丁寧提供)
藍天使飛行秀。(丁寧提供)
藍天使飛行秀。(丁寧提供)
藍天使飛過芝加哥海軍碼頭。(丁寧提供)
藍天使飛過芝加哥海軍碼頭。(丁寧提供)

攝影愛好者丁寧一早就帶著相機，在海軍碼頭附近等待藍天使現身，他也分享自己的拍攝經驗說，他是使用Nikon D90相機，加上70-300的長焦鏡頭，飛機進入鏡頭內時，快門必須設置在1/1000到1/2000秒間，計畫22日到場捕捉藍天使翱翔天際的朋友，可作為拍攝參考。

今年的飛行演出中，藍天使飛行員還特別將日前殉職的芝加哥警察法蘭曲(Ella French)警徽，一起帶著飛上天空，以此表達對她的敬意。

天使 美國 疫情

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