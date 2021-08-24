不止疫情難 芝加哥25區區長：華埠面臨遊民、暴力問題

25區區長盧漢士(立者右)日前在中華會館召開社區會議。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 25區區長盧漢士日前在中華會館舉行社區會議，盧漢士指出，除了新冠疫情之外，華埠 現階段面臨的兩大問題為「遊民」與「暴力」。

他表示很理解居民、遊客對於亞珠街陸橋下流浪漢聚居問題的關注，他會持續與社福機構、市府單位與華埠社區協調，希望能夠共同落實長期解決該情況的計畫；他也提到，治安暴力方面需要擬出長遠方案，找出犯罪背景與動機，對症下藥才能有效改善。

盧漢士說，芝加哥市的遊民問題與全美各大城市所面臨的趨勢雷同，估計全芝城 約有八萬人淪為遊民或正遭遇成為流浪者的風險，他說，解決遊民問題，使用「強制遷離」等單一措施很難生效，「今天你強迫清離遊民，隔兩天他們又陸續搬回」。

他表示，例如把華埠散居於舍麥路、亞珠街橋洞下的遊民，成功說服全部遷移到亞珠街橋洞聚居，「至少讓出一處街道，供社區民眾使用」，足足就花了一年多時間，此外，街道清潔局還在亞珠街橋墩下，設立了清潔站，提供移動式的洗手台供遊民使用，同時還在該橋洞設立了兩座移動廁所，解決遊民的衛生需求，也藉此提高街道清潔。

盧漢士說，安置遊民不可能一蹴可幾，部分流浪漢因為各種理由，拒絕接受安置或移到收容所居住，「只有社福機構、住房單位、心理諮商等都做好配套計畫，才能逐漸解決」。

他提到，芝加哥這兩年治安惡化，絕對不是光靠增加警力就可以解決，他分析，青少年是近來犯下搶劫、偷竊、毆打等罪案的主要族群，而要追本溯源緩解犯罪率，必須從芝加哥家庭住屋、教育資源分配、青少年輔導等多個方面著手，盧漢士說，他希望能夠爭取市府從緊急經費中撥出款項，作為協助解決遊民與青少年犯罪問題的經費。