我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

伊利諾河魚可以吃了 衛生廳撤銷禁食警告

記者陳曼玲／綜合報導

伊利諾州衛生廳在過去數十年來，每年都會針對伊利諾河(Illinois River)裡的魚類進行檢測，自從1970年代發現河裡魚類受多氯聯苯(polychlorinated biphenyls，簡稱PCB)污染，即開始警告民眾不要食用境內河域的各種魚類。不過，由於今年河魚的PCB濃度降低，伊州共衛生廳首次撤銷了禁止食用伊利諾河魚類的警告，尤其是原本列入最嚴格預警級別的河鯰(channel catfish)，改成每個月建議可食用一次。

除了伊利諾河外，州府也會檢測其他境內約50條河川、湖泊和密西根湖區的魚類，除了放寬河鯰的食用外，密西根湖的白魚(whitefish)和虹鱒魚 (rainbow trout)也建議每周可食用一次。

另外還有四處水域的魚類，從禁止食用的警告名單上撤除，包括佩卡托尼卡村(Pecatonica),、斯科基村(Skokie)、糖河(Sugar rivers)和史基勒池(Schiller Pond)。

不過，州府仍對一些受甲基汞(methylmercury)污染的河域發布警告，包括位於Silver Springs的Big Lake、Kickapoo State Park、Ponderosa Lake、Randolph County Lake 和Sterling Lake；河川則有：Cache River basin、Kinkaid Lake、Little Wabash River 和支流、Rock River 和Siloam Springs Lake。

一般掠食性大型魚類因吃了其他小魚後，反而在體內積存更多汞，衛生廳建議婦女、孩童等敏感族群，一周最多不要超過一次食用這些大魚，包括黑鱸(black bass)、雀鳝(gar)、鱸魚類(striped bass、white bass、hybrid striped bass), 玻璃梭鱸(walleye)、鰤鱸(sauger)、saugeye、鯒魚(flathead)、 鯰魚(catfish)、大梭魚(muskellunge)和白斑狗魚(northern pike)。

有關受到PCB、氯丹(chlordane)和二噁英(dioxins)的污染魚類，可上網查詢：bit.ly/3gomIjc，受到汞類污染的魚類信息，可查：bit.ly/3z4yOFH。

檢測 伊州 伊利諾州

上一則

北維州開學 近30萬學生重返校園

下一則

庫克郡即起執行室內口罩令 商家入口需貼標示提醒顧客

延伸閱讀

新冠患者年輕化…阿州36歲男不抽菸 未接種染疫歿

新冠患者年輕化…阿州36歲男不抽菸 未接種染疫歿
金山華人食客 乖乖準備疫苗證明

金山華人食客 乖乖準備疫苗證明
紐約州日增病例破5000…葛謨再促打疫苗：對抗Delta仍有效

紐約州日增病例破5000…葛謨再促打疫苗：對抗Delta仍有效
州府強制令：9月27日前 全州醫護至少需打一劑疫苗

州府強制令：9月27日前 全州醫護至少需打一劑疫苗
葛謨頒強制接種令：9/27前 紐約州醫護須注射首劑疫苗

葛謨頒強制接種令：9/27前 紐約州醫護須注射首劑疫苗
皇帝企鵝棲息地快消失 美籲列入「瀕危物種法」保護

皇帝企鵝棲息地快消失 美籲列入「瀕危物種法」保護

熱門新聞

芝城華裔藥劑師盜賣空白疫苗卡遭控12項竊盜政府財產重罪。(本報檔案照片)

華裔藥師盜賣疫苗卡 遭控聯邦重罪 可關120年

2021-08-17 14:44
楊安琪(左)與妹妹楊開西(右)去年12月因一場車禍與父母天人永隔。(楊家親友提供)

讓愛延續 楊家姊妹車禍驟逝 父母積蓄全捐成立獎學金

2021-08-17 11:40
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

打了40家醫院電話才找到1病床 疫情熱區醫療系統瀕崩潰

2021-08-19 13:08
新澤西州最近飽受外來物種提燈蟲的侵擾，官員呼籲民眾盡其所能消滅牠們。(美聯社)

外來物種「提燈蟲」為害 新州下格殺令

2021-08-21 13:29
艾伯特州長在參加這場集會後確診染上新冠。(艾伯特臉書)

禁止強制戴口罩 德州州長完全接種確診

2021-08-17 17:44
芝加哥公立學校以及伊利諾州所有學校，都已發布強制口罩令，但仍有少部分學校拒絕執行。(芝加哥公校臉書)

伊州鐵腕執行校園口罩令 不遵守就撤銷學校認證

2021-08-20 12:25

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃