伊利諾河魚可以吃了 衛生廳撤銷禁食警告

伊利諾州 衛生廳在過去數十年來，每年都會針對伊利諾河(Illinois River)裡的魚類進行檢測 ，自從1970年代發現河裡魚類受多氯聯苯(polychlorinated biphenyls，簡稱PCB)污染，即開始警告民眾不要食用境內河域的各種魚類。不過，由於今年河魚的PCB濃度降低，伊州 共衛生廳首次撤銷了禁止食用伊利諾河魚類的警告，尤其是原本列入最嚴格預警級別的河鯰(channel catfish)，改成每個月建議可食用一次。

除了伊利諾河外，州府也會檢測其他境內約50條河川、湖泊和密西根湖區的魚類，除了放寬河鯰的食用外，密西根湖的白魚(whitefish)和虹鱒魚 (rainbow trout)也建議每周可食用一次。

另外還有四處水域的魚類，從禁止食用的警告名單上撤除，包括佩卡托尼卡村(Pecatonica),、斯科基村(Skokie)、糖河(Sugar rivers)和史基勒池(Schiller Pond)。

不過，州府仍對一些受甲基汞(methylmercury)污染的河域發布警告，包括位於Silver Springs的Big Lake、Kickapoo State Park、Ponderosa Lake、Randolph County Lake 和Sterling Lake；河川則有：Cache River basin、Kinkaid Lake、Little Wabash River 和支流、Rock River 和Siloam Springs Lake。

一般掠食性大型魚類因吃了其他小魚後，反而在體內積存更多汞，衛生廳建議婦女、孩童等敏感族群，一周最多不要超過一次食用這些大魚，包括黑鱸(black bass)、雀鳝(gar)、鱸魚類(striped bass、white bass、hybrid striped bass), 玻璃梭鱸(walleye)、鰤鱸(sauger)、saugeye、鯒魚(flathead)、 鯰魚(catfish)、大梭魚(muskellunge)和白斑狗魚(northern pike)。

有關受到PCB、氯丹(chlordane)和二噁英(dioxins)的污染魚類，可上網查詢：bit.ly/3gomIjc，受到汞類污染的魚類信息，可查：bit.ly/3z4yOFH。