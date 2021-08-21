關注心理健康、發揮中文創意 2徵文賽即起收件

芝北中文中心主辦的首屆「陽光杯」華裔青少年創意中文作文大賽，日前舉行雲端說明會。(視頻截圖)

大芝加哥區兩場針對青少年的徵文比賽，即日起展開收件，詳細比賽內容：

美亞健康協會主辦、之北中文中心承辦的這項英文作文比賽，是華人社區多年來第一次舉辦此類關注心理健康的有獎徵文賽，主辦者表示，希望透過比賽平台，讓青少年表達對心理健康問題，以及面對生活態度難題的態度、想法、建議與反應，藉此更進一步了解與心理健康有關的偏見、誤解、焦慮。

凡年滿15歲的高中生都可參加，英文字數限1500到2000字間，徵文截止日為8月30日，獲前三名者，可得獎金100到300元不等，報名詳情可查詢網站：https://reurl.cc/vqYKyl，或電美亞協調員常愛琳(312)285-2287、芝北滿素潔(847)380-0018。

「陽光杯」華裔 青少年作文賽

芝北中文中心主辦的首屆「陽光杯」華裔青少年創意中文作文大賽，即日起到9月10日為止收件，凡25歲以下的海外華裔青少年都可報名參加，每人可提交兩篇文章，每篇不能超過1500字，芝北中文中心校長滿素潔指出，芝北中文中心雖然成立的時間不長，但是因為有了家長、社區和社會各界朋友們的支持，學校得到了長足的發展，她也希望通過比賽，讓青少年提高寫作能力，並感受到中華文字與文化之美。

比賽將分成青年(18-25歲)、青少年(12-17歲)、兒童(6-11歲)等三組，將取一名特等獎頒贈最新版蘋果手機 ，其他一等獎到五等獎則可獲5到50元獎金，該作文賽主題不限，報名表可上網填寫：https://reurl.cc/Enxmzk，如有疑問，可與滿素潔聯繫(847)380-0018。