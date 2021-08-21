青少年自殺增 伊州國會議員提案防範

根據羅瑞兒童醫院(Lurie Children's Hospital)統計指出，自殺是當今10到24歲之間的人的第二大死因，從2007到2017年的青少年自殺率增加50%，有鑑於此，伊利諾州第14區的國會眾議員 安德伍德(Lauren Underwood)提出「預防孩童自殺與致命武器安全化」法案(Child Suicide Prevention and Lethal Means Safety) ，旨在提供醫療工作者的教育訓練，加強識別青少年自殺傾向。

羅瑞兒童醫院醫生霍夫曼(Jennifer Hoffman)說，自殺是可以預防，安德伍德分析，很多青少年使用槍枝與藥物自殺，因此她所提出的草案，將聚焦加強宣導家中的槍枝管理和藥物收藏。

聯合健康基金會(United Health Foundation)數據顯示，去年全美在15到19歲間的青少年中，每10萬名就有11.1人自殺，比2019年的10.5人增加。伊州去年每10萬名青少年則有8.8人自殺，比2019年的9.4人稍降。

支持該法案的芝加哥民眾翰莫德(Grace Hammond)說，她曾受憂鬱症和注意力不足過動症(ADHD)所苦，她呼籲大眾關心那些受疫情 影響心理健康 的年輕人，「為這些受苦的人發聲，把他們當朋友，表達關心與愛，並勇敢詢問他們遇到的問題與生活狀況。」

根據醫療專家指出，青少年的自殺徵兆包括：飲食或睡眠的習慣顯著改變；不尋常的叛逆或暴力行為；不與家人或朋友來往；性濫交、逃學或破壞行為；個性嚴重改變；易怒不安或驚慌行徑；會提到想自殺；把珍藏物品送人；學校成績下滑等。

專家說，面對出現自殺傾向的青少年，建議採取以下方法應對：不一定要提供意見，但需表示關心並傾聽；嚴肅談論自殺的問題，而不要避諱不提；收起家中的槍枝、藥物等會奪走生命的物品；尋求專業協助；將計畫自殺的人送到醫院急診室。

如果自己或身邊的人有自殺傾向，可聯絡全天候24小時的「全國自殺預防生命線」 (National Suicide Prevention Lifeline)：1-800-273-8255。