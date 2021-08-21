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伊州鐵腕執行校園口罩令 不遵守就撤證

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥公立學校以及伊利諾州所有學校，都已發布強制口罩令，但仍有少部分學校拒絕執行。(芝加哥公校臉書)
芝加哥公立學校以及伊利諾州所有學校，都已發布強制口罩令，但仍有少部分學校拒絕執行。(芝加哥公校臉書)

伊利諾州教育委員會(The State Board of Education)20日宣布，已開學但未讓學生戴口罩的芝城郊區三所私立學校：Bethany天主教學校(瑞柏市)、St. Luke天主教學校(伊塔斯卡市，Itasca)、三一基督教學校(修爾伍德市，Shorewood)，即起將從州府認證的學校名單移除，失去此資格後，這些學校學生的文憑、獎學金及參加運動競賽資格都將受到影響。

伊州州長普立茲克明訂學校須強制執行口罩令，但至今仍有部分學校拒絕遵守，伊州教委會指出，目前全州累計有36所公立學校以及七所私立學校，因不願遵守口罩令而陸續受到制裁，其中六所已遭撤銷認證，另外還有34所學校還在「緩刑觀察期」，也有原本上在名單上的學校，改變心意同意執行口罩令而從處罰名單上去除。

教委會是在18日致信給Bethany天主教學校，告知該校校長唐威爾(Erin Dunwell)，因學校沒有遵守口罩規定，因此要撤銷Bethany學校的認證，且立即生效，教委會還說明，該校將無資格加入伊利諾州高中協會以及伊州小學協會所批准的體育活動，也無法參加「投資兒童法案」(Invest in Kids Act)的稅收獎學金申請。

教委會發言人馬修斯(Jackie Mattews)說，當收到某些學區、學校沒有執行口罩令的投訴時，他們會直接聯繫該學校或學區的總監、校長，並要求在24小時內確認是否屬實且立即改善；由於公私立學校的法令不盡相同，因此違規公校可獲得60天的觀察期，並於期限內提交改善計畫，但私立學校則無觀察期。

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