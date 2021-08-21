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庫克郡新一期地稅將寄發 南郊漲最多

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
位於庫克郡南郊的貝爾伍德市，2020年的中位房地產稅比前年激增45%。(google map)
位於庫克郡南郊的貝爾伍德市，2020年的中位房地產稅比前年激增45%。(google map)

庫克郡2020年房產稅單即將寄發，庫克郡財長帕帕斯(Maria Papas)發布一項分析報告指出，芝加哥市一般房屋業主2020年的中位地稅為9659元，比2019年上漲8.6%，而庫克郡南郊多個城市，受去年重估地產及地方政府提高稅率影響，房稅明顯增長，其中貝爾伍德市(Bellwood)的中位地稅從2019年的4164元提高到2020年的6032元，漲幅高達45%，名列全郡地稅漲最多的區域。

帕帕斯說，今年第二期房地產稅單將在8月下旬寄出，這張稅單主要反應2020年的房地產稅，其中商業與工業建物將繳交70億稅金，總額比上年度多了6.2%，一般房屋業主則預計可徵收89億地稅，僅比2019年微幅增加1.3%。

不過，今年郊區的許多屋主所支付的地稅將明顯提高，帕帕斯說，主要因為這些地區的房產去年完成重新評估，加上當地政府調漲了稅率，例如在貝爾伍德的住宅地稅，新稅單金額比2019年的漲幅高達45%，一些西郊城鎮也如美屋德市(Maywood)，也同樣出現地稅飆漲情形。

帕帕斯說，地產稅制度的不公平仍然存在，尤其是在南郊地區，2020年的地稅提高，加劇了這些社區的財務壓力，阻礙了經濟發展，她表示，財長辦公室並不是制訂房稅的機構，而僅是負責收稅，她主張地稅評估系統必須改革。

她也提到，人口流失加上企業關閉，導致南郊城鎮的房產稅飆升，一般屋主因必須承擔這些人口與企業縮水而造成的稅收損失。

至於今年芝加哥市的房地產稅單漲幅未及郊區明顯，主要因為該市的重估地價結果，要到2022年的地稅單上才會反應。

排名庫克郡前十大中位地稅金額增加最多的城鎮，依序為Bellwood(增加1868元)、Maywood(增1543)、Berkeley(增1432元)、Stone Park(增1407)、Hillside(增1363)、Riverside(增1221)、Cicero(增1096)、Broadview(增1039)、North Riverside(增871)、Berwyn(增834元)。

至於地產稅率方面，庫克郡以公園森林市(Park Forest)的34.89%居冠，而芝加哥市的地稅率7.14%相對比許多郊區城鎮低了不少。

有關2020年庫克郡地稅分析報告，可上官網閱讀：www.cookcountytreasurer.com。

庫克 房地產 芝加哥

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