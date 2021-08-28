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芝加哥佛光協會盛事 人間音緣 線上音樂初賽

本報芝加哥報訊
2021北美人間音緣音樂會芝加哥初賽
2021北美人間音緣音樂會芝加哥初賽

8月14日國際佛光會芝加哥協會舉行「人間音緣 」線上音樂初賽。佛光會員們以音樂相聚雲端，藉由星雲大師法語詩偈歌詞的「人間音緣」歌曲，體悟佛法，實踐自利利他的精神。有兒童組，成人組，個人組，團體組等積極參賽，近50人共襄盛舉。

芝加哥佛光山住持覺麟法師表示：音樂能夠陶冶情操、安定身心。不分年齡性別，以歌會友；藉由佛曲的梵音妙樂、歌詞的意境，給予人們希望，唱出人間正能量。勉勵參賽者要唱出細膩而富有層次的情感。體會星雲大師作詞的背景，透過歌聲將師父弘法的故事賦予生命，富有張力的演唱令聽者也能夠身臨其境。感謝評審老師的悉心指導，從每一個音符，每一個眼神中展現出我們的台風。鼓勵大家，人間佛教就是佛說的，人要的，淨化的，善美的。相約一起在歌聲中忘卻煩惱，歌頌偉大的佛陀。

禮請到芝加哥知名音樂老師歐純妃作為專業的評委，她悉心地為每一位參賽者進行點評，耐心地指導男女和聲的關鍵。不斷地為大家加油打氣，鼓勵大家從歌唱技巧到影片剪輯都有很大的進步 。兒童組代表演唱的《點燈》，富有活力，音色唯美；要注意間奏的連接，情感的連續。演唱《晨禱》的成人組代表情感豐富，節奏分明；而口型發音還要多多練習。

本次邀請各個分會表演了各具特色的精彩合唱：第一分會的《快皈投佛陀座下》，即便是在寺院帶著口罩演唱，也掩蓋不了他們和諧動聽的音色。第三分會演唱的《讚法歌》，不但克服了線上混音合唱的難題，更以《佛光大藏經》為背景，體現出對佛法的恭敬與渴求。比賽期間，更回顧了去年4個佛光分會及青年分團的參賽的精彩影片，相互勉勵，彼此進步，希望今年能夠再創佳績。

芝加哥協會會長周邁平表示，音樂是超越語言宗教，跨越時空的。好的音樂可以給人希望，靜化心靈。感謝佛光人的踴躍參與，以及幕後製作團隊使得活動圓滿進行 。協會副會長李性銘表示，佛光山人間音緣的特色就是以音樂的形式弘揚佛法，讓佛法能深入人心，佛光人唱著唱著，就認識佛法，就有正知正見，就能實踐「三好運動。

由佛光親屬夫婦演唱的英文版《和諧》一曲，協會秘書長郭雲引用星雲大師的法語表示：以歌聲傳達人間佛教為世界帶來的希望，並鼓舞大家一起為實現世界和平、為全人類而奉獻和服務。疫情期間，佛光人不遺餘力地為弘揚佛法獻唱，非常感動 (人間社李昱宣供稿)。

2021北美人間音緣音樂會芝加哥初賽
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