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疫苗錯誤信息滿天飛 小心查證保命

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

針對新冠疫苗的一些時常誤導民眾的錯誤資訊，非營利組織消費者行動(Consumer Action)發表一份報告，釐清多項常見的疫苗誤區信息。

●已感染新冠病毒，所以不需要接種疫苗：患病後的免疫反應不如接種疫苗後的防禦反應佳，且疫苗接種後所產生抗體水平較高也較持久，同時還可提供對變種病毒的更大保護。

●疫苗接種會導致感染新冠病毒：目前美國所有獲得授權的疫苗，均未含有會導致新冠肺炎的活性病毒，也就是說接種新冠疫苗並不會讓你感染COVID-19，至於接種後的症狀，如發燒是身體正在建立針對該病毒的防護力，此外，接種完成兩周後，才有足夠的免疫力對抗病毒。

●疫苗開發太快，絕不可能安全：雖然疫苗確實是為了應對全球健康危機而快速製造上市，但科學家們並非從零開始發展，疫苗研究其實已經進行了幾十年。

●疫苗接種後，可能會發生危及生命的副作用：截至 2021 年 7 月上旬，美國已有近 2 億人安全至少接種一劑疫苗 ，疾病防治中心CDC數據顯示，疫苗嚴重過敏在每百萬劑中，可能會有 11 例致命，且通常在接種疫苗後不久就會發生，因此才會要求打完疫苗需在現場停留15分鐘觀察。

●新冠病毒不會比季節性流感嚴重：許多從未接種流感疫苗者，因此也無意願施打新冠疫苗，然而CDC指出，新冠病毒的傳染性比流感更強，且更易導致重症，一旦感染也有更高機率造成長期病徵。

●無醫療保險去接種疫苗可能要付費，即使大家都說是免費：聯邦政府規定至少在2021年，無論移民或醫療保險狀況，都會提供給任何想接種疫苗者免費施打。

相關中文信息，可查詢：www.consumer-action.org/chinese。

流感疫苗 醫療保險 美國

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