害怕副作用 最影響亞裔接種疫苗意願

由美中亞裔健康協會統籌的「亞裔健康平權聯盟」，18日召集26個組織成員舉行第一次合作會議。(雲端會議截圖)

獲得聯邦疾病預防中心CDC基金會的經費資助，負責建立芝加哥第一個亞裔 健康平權聯盟 (Asian Health Equity Alliance)的美中亞裔健康協會，18日晚間推出首場合作會議，26個聯盟成員聯合發表了針對亞裔的「疫苗 接種區需求調查報告」，該份以華人為主要受訪者的調查結果顯示，「語言」是施打疫苗的最大障礙，此外，最多人因為「害怕副作用」而影響接種意願。

這場雲端會議由美亞協會董事長劉炯玲主持，美亞健康協會執行主任劉紅介紹，新的「亞裔健康平權組織」的目標，是協助亞裔移民可有效、公平的獲得新冠疫苗以及其他防疫資源，來自印裔、華裔、越裔社區，以及伊州公共衛生廳的少數族裔健康中心，及10多個華人社團都是聯盟成員。

負責該項目主任普雷(Allison Precht)補充，強化新冠病毒預防與疫苗信息傳播，提供更多元的雙語說明文件，提高社交媒體的外展資源等，是該新組織的重要工作。

會議中也發布了亞裔社區對於新冠疫苗需求的調查報告，劉紅表示，該報告的受訪者超過百名，其中約七成為華人，每題可複選三項答案；數據顯示，多達66位受訪民眾，將「語言障礙」列為接種疫苗的障礙，其次為「缺乏容易懂得翻譯信息」(63)，排名第三的為「上網登記的技術障礙」(40)。

在「影響接種疫苗意願因素」方面，高達90名受訪者會因「害怕副作用」而對施打疫苗有所猶豫，其次還有77人選了「對疫苗安全及效果缺乏信心」，48人會「受不準確信息」影響施打意願。

聯盟成員之一的培德中心，由該中心主任吳常義公布了芝加哥華埠 地區的疫苗施打現況，他表示，到12日為止，芝加哥至少接種一劑疫苗群體中，亞裔以65.9％高居冠軍，而全市比率僅59.2%；完全接種方面，亞裔仍舊以61.5％居所有族裔之冠，芝市完全接種平均為53.9％。

包括華埠的郵遞區號60616範圍的疫苗接種情況，到12日為止，有63.1%至少接種一劑，完全接種的則有57.9％，均略高於全市比率。

不過，吳常義提到，郵編60616的單日施打人數從5月開始明顯下降，數據指出，今年1月單日平均施打首劑疫苗人數為131人，接著一路增加到4月高峰611人，5月起降到345人，接施打人數逐漸減少，7月僅剩78人，8月則掉到64人。

與稜鏡醫療實驗室(Prism Health Labs)合作提供華埠民眾接種服務的培德中心，也出現同樣趨勢，目前至少已經有4000多人在培德接種疫苗，然而從3月份的一劑難求，到現在單日前往施打第一劑的只有10到20人，平均單日到培德接種第二劑的也剩下約20到25人。