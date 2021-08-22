88超市中秋月餅品種繁多，任君選擇！

地址位于芝城 2105 S. Jefferson St. Chicago,IL 60616天一廣場（Great Lakes Property Holdings) 內的88超市（88 Marketplace）營業大廳寬敞明亮，購物環境一流，貨物齊全，質優價廉。美食 廣場有多家包括精美中西點心面包屋，傳統燒臘，日本料理，韓國菜和港式茶餐廳等不同風味美食已全面開業，超市內還設有參茸海味專門店等優質高級滋補精品讓顧客輕松購買。88超市在開業一周年即將到來之際，將特別推出多項酬賓慶祝活動，敬請大家關注！

今年的中秋將至，88超市為食客準備了各式來自中國 大陸、港、澳、台，包括美心、稻香村、陶陶居、華香園、義美等品牌的家鄉風味月餅，還有別具特色馬拉西亞“海外天”月餅以及來自本地由超群餅家新鮮制作的精美應節中秋月餅等，餡料包括綠茶、綠豆、蛋黃、豆沙、蓮蓉、五仁、流心、蛋黃酥、榴蓮等任君選擇！。

天一廣場（Great Lakes Property Holdings) 是一座大型綜合室內商城，除88超市外，一樓還有多家特色品牌餐館包括橋林重慶火鍋，火爐東北燒烤，Pure Tea彩茶弄奶茶店等營業中。提供大型停車場方便顧客使用，而88超市的每位員工也將以專業、認真和有禮的態度服務每一位光臨的客人。88超市營業時間：8am-9pm，查詢電話：312-869-6962。