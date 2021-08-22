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榕城餐具公司大量餐館/家用廚具新貨到，歡迎選購！

本報芝加哥訊
榕城餐具公司大量質優價廉的餐館/家用廚具新貨到，歡迎選購！
榕城餐具公司大量質優價廉的餐館/家用廚具新貨到，歡迎選購！

地址位於芝加哥南華埠廣場一樓 2120 S. Archer Ave., Chicago, IL 60616 的榕城餐具公司，近期有大量質優價廉的餐館及家用廚具新到貨，分別有大功率攪拌機，切肉機，絞肉機，切菜機，豆漿機，多功能腸粉機（腸粉哥）等，還有多功能電鍋，多款時尚燒烤用具以及各種蛋糕/中西餅及點心模具等數不勝數的各式餐館用和家庭用品任君選擇，歡迎光臨惠顧！

榕城餐具公司主要經營各種餐館及家用廚具、餐具以及家庭用品/用具，貨品齊全，餐館/飯堂廚房設備的出售或訂做，包括各式餐館爐頭、煙罩、不繡綱工作檯，不繡綱水槽，不繡鋼貨架，壓春卷碼機和保溫臺等。還有任何呎吋和任何形狀的Open Signs，餐館用電動打果汁機，電動碎/切肉機，商用冷櫃/冰箱、雪櫃、冷藏櫃、酒櫃、抓碼櫃、立式/臥式冰櫃等，多款實木餐椅和鐵腳餐椅，麻將檯/電動麻將檯，單人/雙人椰棕床，及其餐館用爐頭清潔劑等應有盡有，任君選擇，歡迎選購。

全新裝修的榕城餐具，寬敞明亮，商品淋漓滿目，一周七天營業，周一至周四9am至7pm，周五至周六9：30am至 6pm，周日10am至 6pm，歡迎致電：312-842-0099或前往榕城餐具公司訂購。該公司提供UPS寄貨服務。更多的詳情敬請瀏覽網站：www.RongCityUSA.com或微信號：RC0099E查詢或電郵聯系：[email protected]

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