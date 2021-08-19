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防範Delta 瑞柏學區強制戴口罩、北伊大確診率逾8%改網課

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
北伊大新通過協議，只要校園感染率超過8%，就可改採遠距教學。( )
北伊大新通過協議，只要校園感染率超過8%，就可改採遠距教學。( )

伊利諾州疫情隨著Delta病毒感染持續擴大，全州各級學校也紛紛展開防疫措施，有的學區為確保遵守州府規定，採取嚴格的強制口罩命令，此外也有大學通過表決，只要校園新冠確診率超過一定標準，則允許教職員改採遠距教學。

瑞柏203學區總監布里奇斯(Dan Bridges)說，為了避免學區旗下學校違反州府政策而承擔法律責任，該學區決定在強制口罩令方面，採取強硬立場，日前召開的學區董事會中，就有兩名與會者堅拒戴口罩而遭驅趕。

布里奇斯說，州府規定不執行強制戴口罩的學區，將失去伊州教育委員會的認可，「如果我們失去了認可，學校發出的文憑與畢業生都將無法拿到官方證書，學生也將因此喪失取得某些獎學金資格，且也會被拒參加伊州體育競賽與活動。」

他表示，該學區21日開學，屆時如果有學生一再拒絕戴口罩的話，將受到紀律處分，203學區董事會並通過一項決議，加強落實任何違反口罩規定者的處分，口罩令的適用範圍，不僅包括學生、教職員，還包括進入學區設施者，以及搭乘校車的師生。

北伊利諾大學(Northern Illinois University)的教職員工近日與校方開會達成協議，今秋校園的新冠確診率一旦超過8%，教職員就可以對學生改採遠距教學，此外，只要教職員或其家人有免疫缺陷者，也允許採取居家方式授課。

該校23日即將開學，北伊大要求所有學生、教職員在進入校園內教室、圖書館等地點，都必需戴上口罩。

北伊大所在的迪卡柏郡(DeKalb County)上周的新冠確診率為5.2％，該郡約45%的居民完全接種。其他防疫措施，還包括要求學生接種疫苗、定期對師生進行病毒檢測，以及校內建物均改用高效空氣過濾器與空氣淨化器，不過，北伊大為強制教職員接種疫苗。

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