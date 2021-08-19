我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

開學日近 芝教師工會與CPS談判陷僵局

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥教師工會主席夏爾奇(中)18日表示，無法與芝加哥公校達成確保教師安全返校上課的協議。(直播截頻)
芝加哥教師工會主席夏爾奇(中)18日表示，無法與芝加哥公校達成確保教師安全返校上課的協議。(直播截頻)

距離芝加哥600多所公立學校開學日，僅剩不到兩周時間，芝加哥教師工會(CTA)18日表示，工會與芝加哥公校系統(CPS)在秋季開學的談判卻再度陷入僵局。

工會主席夏爾奇(Jesse Sharkey)說，工會未與公校達成全面開放恢復上課的協議，到目前為止，市府不同意工會提出的各項安全條件，「假使雙方持續無法達成協議，學校將可能必須關閉，以確保教師安全。」

夏爾奇說，CPS試圖將社交安全距離減半，並試圖刪除去年春天工會提出的一些安全條款，CPS不願意妥協，他說，工會也無法在此情況下簽下協議，所以目前雙方堅持不下。

芝加哥公校計畫30日開學，屆時將恢復全周五天上課的正常時間。不過，就在開學前，新冠變種病毒株Delta感染病例持續上升，到17日止，芝加哥單日新增確診已經超過400例，而此比率也是一年前CPS宣布公校改成網路教學時所引用的數據。

夏爾奇批評公校對於防疫所採取的措施遠遠不足，但卻要求老師們回到教室上課。

芝加哥公校要求新學期起，所有師生在校園內都必須戴上口罩，除非飲食用餐時間，才可短暫取下口罩，此外，CPS要求學生盡可能保持三呎距離，而教師公會要求必須保持六呎，醫師福克斯(Kenneth Fox)說，三呎諳全距離是根據CDC的指南而制訂，目前首要工作是讓孩子們回到校園上課。

CPS也要求教職員必須接種新冠疫苗，除非因宗教或醫療原因才可取得豁免，在此同時，CPS也致力於落實讓所有學生、教職員可以每周免費接受病毒檢測。

一旦出現感染病例，CPS由24人組成的追蹤小組，將通過電話進行調查，感染者都需隔離，未接種疫苗的接觸者也需進行隔離，不過，教師工會對此作法有意見，公會要求所有與感染者接觸者都應隔離，而不僅限於未接種疫苗者。

公校 芝加哥 疫苗

上一則

明州台灣線上圖書館夏令營獲好評

下一則

防範Delta 瑞柏學區強制戴口罩、北伊大確診率逾8%改網課

延伸閱讀

加州開學籠罩著Delta陰影 防止傳播打疫苗最有效

加州開學籠罩著Delta陰影 防止傳播打疫苗最有效
20日起 芝加哥恢復室內強制口罩令

20日起 芝加哥恢復室內強制口罩令
柯文哲拍板 北市9月1日實體開學

柯文哲拍板 北市9月1日實體開學
紐約客談╱校園將重開 家長真安心？

紐約客談╱校園將重開 家長真安心？
Delta病毒肆虐 馬州蒙郡、喬郡公校教職員須打疫苗

Delta病毒肆虐 馬州蒙郡、喬郡公校教職員須打疫苗

校長工會：3呎社交距離 校舍空間不夠

校長工會：3呎社交距離 校舍空間不夠

熱門新聞

華男賴祥恩與父母遭攻擊的地點，在華盛頓國家大教堂附近。（Getty Images）

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

2021-08-12 20:56
新冠肺炎疫情期間，許多房客付不出房租，房東又無法趕人，讓新澤西州許多小房東生活陷入財務危機。圖為一名房東等著出席法院驅趕聽證會。(美聯社)

收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口

2021-08-14 18:21
芝城華裔藥劑師盜賣空白疫苗卡遭控12項竊盜政府財產重罪。(本報檔案照片)

華裔藥師盜賣疫苗卡 遭控聯邦重罪 可關120年

2021-08-17 14:44
楊安琪(左)與妹妹楊開西(右)去年12月因一場車禍與父母天人永隔。(楊家親友提供)

讓愛延續 楊家姊妹車禍驟逝 父母積蓄全捐成立獎學金

2021-08-17 11:40
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

影／德州小鎮公廁完全透明 令人又羞又愛

2021-08-13 18:37
中國軍火庫的中文名字取得非常顯目，總是吸引許多外州或國外來此觀光的民眾前來取景。（記者封昌明／攝影）

德州「軍火庫」遭武裝搶劫未遂 警方循車逮人

2021-08-13 18:58

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明