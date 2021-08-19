開學日近 芝教師工會與CPS談判陷僵局

芝加哥教師工會主席夏爾奇(中)18日表示，無法與芝加哥公校達成確保教師安全返校上課的協議。(直播截頻)

距離芝加哥 600多所公立學校開學日，僅剩不到兩周時間，芝加哥教師工會(CTA)18日表示，工會與芝加哥公校 系統(CPS)在秋季開學的談判卻再度陷入僵局。

工會主席夏爾奇(Jesse Sharkey)說，工會未與公校達成全面開放恢復上課的協議，到目前為止，市府不同意工會提出的各項安全條件，「假使雙方持續無法達成協議，學校將可能必須關閉，以確保教師安全。」

夏爾奇說，CPS試圖將社交安全距離減半，並試圖刪除去年春天工會提出的一些安全條款，CPS不願意妥協，他說，工會也無法在此情況下簽下協議，所以目前雙方堅持不下。

芝加哥公校計畫30日開學，屆時將恢復全周五天上課的正常時間。不過，就在開學前，新冠變種病毒株Delta感染病例持續上升，到17日止，芝加哥單日新增確診已經超過400例，而此比率也是一年前CPS宣布公校改成網路教學時所引用的數據。

夏爾奇批評公校對於防疫所採取的措施遠遠不足，但卻要求老師們回到教室上課。

芝加哥公校要求新學期起，所有師生在校園內都必須戴上口罩，除非飲食用餐時間，才可短暫取下口罩，此外，CPS要求學生盡可能保持三呎距離，而教師公會要求必須保持六呎，醫師福克斯(Kenneth Fox)說，三呎諳全距離是根據CDC的指南而制訂，目前首要工作是讓孩子們回到校園上課。

CPS也要求教職員必須接種新冠疫苗 ，除非因宗教或醫療原因才可取得豁免，在此同時，CPS也致力於落實讓所有學生、教職員可以每周免費接受病毒檢測。

一旦出現感染病例，CPS由24人組成的追蹤小組，將通過電話進行調查，感染者都需隔離，未接種疫苗的接觸者也需進行隔離，不過，教師工會對此作法有意見，公會要求所有與感染者接觸者都應隔離，而不僅限於未接種疫苗者。