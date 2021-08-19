明州台灣線上圖書館夏令營獲好評

明尼蘇達州的臺灣線上圖書館(Taiwan Online Library)今年的夏令營以網路方式進行，青少年學員製作的電腦遊戲頗有創意。(視頻截圖)

由於新冠疫情升溫，考慮實體聚會的安全性，今年明尼蘇達州的台灣 線上圖書館 夏令營，改採網路方式進行，也因此讓青少年學員打破地理限制，分別從明州 、密西根州及韓國上線參加。由於今年活動內容設計新穎，營隊受到學生與家長熱烈迴響，也對多樣化的網路教學予以高度認同。

營會主題為「創意動畫與程式設計」，以「翻轉式教學」方式引導國、高中生自發學習，意即以學生為主，老師為輔，鼓勵學生各自鑽研有興趣的內容，老師則在線上提供協助，使第一次接觸程式設計的人能放膽嘗試。

動畫教學由楊偉珊老師籌畫。楊偉珊曾在紐西蘭的Huhu Studios動畫公司擔任美術總監，將動畫製作的流程：從創意發想、前期製作、製作期間到後期製作，詳細說明該產業界的不同工作類型，鼓勵學生發展各自的興趣與培養專長。她還提供課後的學習內容，讓學生以自己的步調深入研習。

程式設計內容由資深電腦工程師蔡玉茂規畫。他曾自學程式設計，以麻省理工學院(MIT)開發的Scratch軟體介面為工具，設計出「小精靈」(Pac-Man)遊戲作為教學範本，使新手學生也能體驗寫程式的成就感，對稍有經驗的學生來說，更能將創意發揮設計出進階的遊戲內容。

另外，主持人為了拉近學生在網路上的距離感，還設計線上遊戲與學生互動，充分展現寓教於樂。

學生在營會最後一天發表作品，有些首次接觸程式設計的學生參考老師們撰寫的「小精靈」遊戲程式和故事腳本，將自己的創意應用到遊戲規則中，有些學生則把喜歡的遊戲嘗試用Scratch做出來，成就感十足，還有學生用Scratch做動畫，描繪進入遊戲前的故事。

台灣線上圖書館感謝台灣僑委會的贊助與宣傳，讓年輕學子有機會發揮所長。