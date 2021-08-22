Census 2020 (人口普查) 數據顯示：芝加哥總人口275萬繼續位居全美第三大城市

十年來，伊州是全美人口减少的三个州其中之一。

據2020美國人口普查 最新統計數據顯示：芝加哥 市以總人口約275萬，繼續位居全美第三大城市。十年來芝加哥人口增長約2%，淨增人口5萬。2010-2020期間，芝加哥市黑人人口減少近10%，白人僅增加約1%，拉丁裔增長5%，而亞裔 則猛增31%，增幅、增量均位居各族裔之首。十年來，拉丁裔、亞裔人口的增長，扭轉了芝加哥市人口流失的趨勢。包括郊區6郡縣在內的大芝加哥地區，總人口為845萬，增幅1.6%。

芝加哥人口結搆：拉丁裔成第二大族群。據2020人口普查數據，芝加哥市總人口為2,746,388，約275萬。與2010年相比，十年來芝加哥市人口增長了1.9%。 芝加哥市各族裔人口數據如下：白人86萬（863,622），約占總人口31%，拉丁裔82萬（819,518），約占總人口30%，黑人79萬（787,551），約占總人口29%，亞裔19萬（189,857），約占總人口7%。

過去十年來，各族裔人口的顯著變化就是，拉丁裔首次超過黑人，成為芝加哥市第二大族群。黑人則從原來的第二大退居為第三。拉丁裔居民82萬，首次成為芝加哥市第二大族群。2010、2020年芝加哥市各族裔人口數據對比，白人雖然位居芝加哥第一大族裔，與總人口82萬的拉丁裔相比僅以微弱優勢領先。芝加哥市白人、拉丁裔、黑人在人口總量上均為1%的差異，實為三足鼎立之勢。

而亞裔增加4.5萬，增幅、增量均為第一。2020人口普查結果顯示，芝加哥市亞裔人口總數約為19萬（189,857），約占全市總人口的7%。亞裔雖然人口總量少，但十年來芝加哥亞裔人口淨增4.5萬，增幅高達31%，增幅、增量均位居各族裔之首。在芝加哥19萬亞裔人口中，有多少是華人？人口普查局不會公布亞裔的細分數據。不過按照華人占芝加哥亞裔人口35%的比例計算，根據官方數據解讀的芝加哥市華人居民總數應為6.65萬。

黑人十年減少8.5萬，近二十年來持續下跌。20年前，芝加哥市的黑人總人口超過100萬。2000-2010期間，人口減少近20萬，降幅約17%。2010-2020期間，人口則減少了約8.5萬，降幅為6.9%，是芝加哥市唯一人口下降的族群。近二十年來，芝加哥南城區、西城區的非裔居民聚居區，大量居民為了躲避日益嚴重的暴力犯罪，選擇“用腳投票”，搬去喬治亞、南卡、北卡等州或者移居芝加哥郊區。

總人口275萬，保住了全美第三排名。2010人口普查發現，芝加哥市人口大幅減少近20萬，當時輿論界擔憂人口增長迅猛的休斯頓可能會取代芝加哥成為第三大城市。但最近十年來，芝加哥市終於逆轉了總人口流失的趨勢，并略有增長，保住了全美第三的排名。最近十年，芝加哥黑人人口雖然減少約8.5萬，但拉丁裔人口增加了4萬，亞裔增加4.5萬，白人約增加1萬，一起逆轉了芝加哥市總人口減少的趨勢。

芝加哥保住了全美第三大城市的排名。1900年以來芝加哥市的人口變化，2000年芝加哥總人口285萬，至2010年降為265萬，2020年總人口回升到275萬。不過長期來看，芝加哥市總人口仍然在持續減少。1950年代是芝加哥市的人口巔峰，當時最高人口曾達到360萬。

全美四大城市排行榜：紐約、洛杉磯、芝加哥、休斯頓。據最新統計，紐約市總人口880萬，穩居全美第一大城市寶座，過去十年來人口增長近8%。洛杉磯總人口380萬，繼續位居全美第二，過去十年來人口增長約3%。休斯頓總人口230萬，位居全美第四，10%的增速讓休斯頓并成為全美人口增長最快的大都市之一。目前休斯頓與芝加哥總人口僅相差45萬，未來十年如果繼續保持強勁增長勢頭，芝加哥很可能會退居全美第四。

人口普查結果，政治、經濟意義非凡。人口普查不僅是了解一個城市未來經濟發展的重要數據，是聯邦政府划撥資金的依據，更具有重要的政治意義。伊利諾伊州、芝加哥市都將根據最新的人口普查數據重新划分政治版圖。

目前人口普查局尚未公布城市人口分布的細分資料，但《芝加哥論壇報》指出，由於黑人人口的持續減少，未來的市議員選區重畫將導致黑人在市議會席位的減少。芝加哥亞裔人口的迅猛增長，則將進一步提升亞裔在芝加哥市的政治地位。

芝加哥總人口略增，伊利諾伊州總人口略降，與芝加哥市略有增長不同，過去十年整個伊利諾伊州總人口則為略有下降。據今年4月公布的美國人口普查州別數據，伊州目前總人口約1280萬，共12,812,508。過去十年來伊州人口共減少了約1.8萬。十年來全美僅有三個州人口減少，伊利諾伊是其中之一，伊州總人口減少，已導致伊州丟失一個國會眾議員席位，而伊州議會、芝加哥市議會都將根據新的人口普查結果重新划分選區。