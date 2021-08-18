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芝劇院觀眾入場 須出示疫苗接種卡

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥歌劇院將在9月17日推出新一季首場演出，屆時需出示疫苗卡才能入場。(芝加哥歌劇院臉書)
芝加哥歌劇院將在9月17日推出新一季首場演出，屆時需出示疫苗卡才能入場。(芝加哥歌劇院臉書)

成員超過65名的「芝加哥劇院聯盟」(League of Chicago Theatres)17日宣布，從9月1日開始，所有入場觀看演出的觀眾，都必須出示疫苗接種卡；芝加哥歌劇院(Lyric Opera of Chicago)也發出公告，今秋起，入場觀眾須出示疫苗卡，如有宗教或健康原因無法施打疫苗者，則需出具病毒檢測陰性紀錄，此外，歌劇院將暫時禁止無疫苗施打資格的12歲以下兒童入場，如已購票可申請退票。

芝加哥劇院聯盟表示，聯盟會員包括劇院、舞蹈與表演藝術場地及公司，至少到今年年底，他們將要求觀眾提供疫苗接種證明，並在劇院或表演場地內全程戴口罩，該聯盟也包括多家芝加哥市區的百老匯劇院。

詳細執行情況依每家規定會略有不同，一些劇院接受病毒檢測陰性證明，也就是說觀眾必須出示演出前72小時的新冠檢測結果，或在演出六小時前，提供快篩陰性證明，這些規定適用於12歲以下兒童，以及因健康因素或宗教信仰而無法接種疫苗的群體。

芝加哥歌劇院對於新的防疫措施發出聲明稱，沒有接種資格的12歲以下兒童，將暫時禁止到該劇院觀看演出，如已購買季票者，可以換票或退票。歌劇院已經恢復全面開放，不過，為了考慮部分持票者無法入場，劇院將應變推出「網路轉播」，作為這些觀眾的彈性觀看選擇。

預計在9月17日推出新一季首場演出的芝加哥歌劇院，鼓勵觀眾下載手機應用軟體MyBindle，來儲存附照片的身分證明，以及疫苗卡電子檔，這兩項文件都必須在入場時出示。

一些之前就已經重開的劇院，包括固德曼劇院 (Goodman Theatre)、馬戲團Teatro ZinZanni等，目前都要求觀眾必須出具疫苗卡或病毒檢測陰性證明。

疫苗 芝加哥 歌劇

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