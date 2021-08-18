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讓愛延續 楊家姊妹車禍逝 父母設立獎學金

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
楊家姊妹瑞華中校獎學金日前舉行第一屆頒獎典禮。(特派員黃惠玲／攝影)
楊家姊妹瑞華中校獎學金日前舉行第一屆頒獎典禮。(特派員黃惠玲／攝影)

「雖然像兩顆星星般的女兒殞落，但她們對世界的愛將延續發光」，楊中藎、姚潔的愛女楊安琪(Angel Yang)、楊開西(Cassidy Yang)，去年底一起返回芝加哥路上遇嚴重車禍雙雙喪生，哀痛不已的楊家父母，希望把姊妹兩熱愛世界、熱衷學習的精神傳承，決定將各界捐獻的善款加上兩老畢生積蓄，成立「楊氏姊妹獎學金」，日前並於芝城西郊舉行了瑞華中文學校首屆獎學金頒獎。

楊家父母當天委由好友出席頒獎，瑞華中校前校長趙際勇說，意外發生至今已經9個多月，雖說時間會撫慰傷痛，楊家父母也慢慢恢復正常生活，但這種痛失去子女的痛，仍然需要一段時間才能平復，他說，楊家父母非常感謝在車禍事故後，大家透過GoFundMe踴躍捐款，「熟識與不熟識的人們的關切與愛心，我們都收到了，也非常感謝」。

楊家父母幾經考慮後，決定將所有人捐出的善款約29萬元，全部捐出成立「楊家姊妹獎學金」，另外，在愛女過世後，楊父傷心欲絕「這些錢女兒再也用不到了」，兩夫婦幾經商議，決定把這筆20多萬存款，也全部捐到該獎學金帳戶，「把她們對世界的愛繼續散播、發光」，他們更希望藉著獎學金，鼓勵更多孩子熱情學習、熱愛生活。

「楊家姊妹獎學金」分別在姐妹倆的母校麻省理工學院、普林斯頓大學、加州理工學院，以及芝加哥西郊瑞華中文學校等設立。其中「安琪開西瑞華中文學校獎學金」，每年將由該基金和瑞華中校各出資50%，獎勵在AP中文考試中取得優異成績的瑞華學生。

趙際勇說，安琪與開西在瑞華就讀時成績傑出，兩人是師長心目中的最佳學生，不但學習好，而且熱心助人，「非常好的孩子」，他說，親戚朋友對楊中藎夫婦「化悲痛為大愛」的精神動容。

當天的瑞華中文學校首屆楊家姐妹獎學金頒獎典禮，在西郊太古廣場舉行，儀式由瑞華中校副校長王一梁主持。瑞華中校校長奚建、瑞華中校副校長張冰及前校長趙際勇，、美中文學校協會副會長展望、大芝加哥地區華僑華人聯合會主席鄭征、聯豐集團董事長倪舉淩，及代表楊家父母的好友張樸玲、章佼出席了簡單隆重的頒獎活動。

第一屆獎學金共有15位中文AP考試滿分的瑞華中校學生獲獎。

奚建特別提到，楊氏姐妹中文教育基金會(Angel Yang & Cassidy Yang Chinese Learning Scholarship Foundation)將繼續接受社會各界捐款，捐款支票payable to: Ray Chinese School；郵寄給Ray Chinese School，地址： PO Box 4018, Naperville, IL 60567-4018，支票請註明： For Angel & Cassidy Yang Scholarship。

楊安琪(左)與妹妹楊開西(右)去年12月因一場車禍與父母天人永隔。(楊家親友提供...
楊安琪(左)與妹妹楊開西(右)去年12月因一場車禍與父母天人永隔。(楊家親友提供)
章佼(左二)、張樸玲(右一)代表楊家父母將一萬元獎學金捐給瑞華中校，並由校長悉建...
章佼(左二)、張樸玲(右一)代表楊家父母將一萬元獎學金捐給瑞華中校，並由校長悉建(右二)、前校長趙際勇(左)代表接受。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 車禍 支票

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