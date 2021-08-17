學區出色吸引遷入 瑞柏市亞裔10年增6成

瑞柏公校評價好，吸引許多亞裔家庭遷入。(瑞柏203學區臉書)

位於芝加哥西郊的瑞柏市(Naperville)，在過去十年期間，人口增加超過1萬2000人，該市華裔與印裔社區代表說，瑞柏公校學區評價高，是吸引亞裔 遷入定居的主要原因。

聯邦人口普查局的數據顯示，2010到2020年間，瑞柏人口增加了5%，使該市人口達到14萬9540人，其中亞裔人口上升58％到3萬3269人，在此同時，白人居民減少了11%成為9萬2603人，新的普查結果指出，瑞柏白人目前占全市人口的62％，亞裔次之占22％、拉美裔7%、非裔5％、混血族裔3%。

瑞柏市中國委員會主席劉永明說，預計該市的華人 居民將會繼續增加，因為瑞柏學區的公立學校教學品質出色，他表示，大多數華人非常關心教育 ，把孩子送到口碑好且有教學成效的學校就讀，是許多華人家長覺得必須做的事情。

他也提到，瑞柏的華人人口移入是從1980年代，當地就業市場火熱開始，包括Amoco、Bell Labs、Nalco等大公司都在瑞柏有大型據點，此外，還有近瑞柏的的機構，還有費米實驗室、阿崗國家實驗室等，工作機會多帶動華人遷入定居。

華人增加，也推升了該市的一些華人商業、中文學校、教堂、餐館的需求，例如提供非營利服務的希林協會，在該市的規模持續擴大，而瑞華中文學校更成為大芝加哥區規模最大的中校，學生人數過千，此外，開發商也看好瑞柏附近華人市場的潛力，這兩年推出以華商為主的購物中心「太古廣場」。

注重下一代教育的印裔也是該市亞裔人口成長的另一主力，瑞柏印裔社區外展組織的執行長班賽爾(Krishna Bansal)說，教育是印裔在該市人口持續上升的最大原因，「對於第一代移民而言，教育最為重要」，而瑞柏市對移民友好的環境，也是另一因素。

班賽爾說，許多在瑞柏定居的印裔，都是高科技工程師、醫生或是企業主，教育程度普遍高，相對也格外重視子女教育。

瑞柏所在的杜佩琪郡(DuPage County)亞裔人口在過去十年間，增加了30%，隔鄰的威爾郡(Will County)增加了39%。