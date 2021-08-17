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Delta傳染擴大 恐致芝房市狂熱消退

特派員黃惠玲／芝加哥報導

房市專家推測，儘管伊利諾州房仲協會(Illinois Association of Realtors)發布數據顯示，今年1到6月大芝加哥區九個郡縣的房屋銷售中位價格，攀升到30萬元，但由於包括新冠變種病毒等一些動盪因素存在，今年年初的房市狂熱正在開始消退。

數據顯示，今年3到6月間，掛牌上市的房屋比去年同期減少了三分之一，成交天數也比以往縮短了38%，房仲公司Coldwell Banker的專家麥肯納(Dawn Mckenna)說，這股房市熱潮正在減退中，「現在的買家在找房子時，比前陣子更有條理，花得時間也相對更長」。

他表示，雖然房市在今年下半年可能回穩，但市場不至於大幅度降溫，麥可納說，儘管目前不像年初，房屋單位一推出就收到多份出價，但假使房子與價格都不錯，且是受歡迎的房型，「這種現階段仍很容易收到多份出價」。

芝加哥房仲協會主席麥克格立夫(Nykea Pippion McGriff)表示，芝加哥房市維持強勁，但對購屋者來說可能有所緩解。

數據顯示，芝加哥7月份房屋銷售中價為34.5萬元，比去年同期上漲5.3％，此增加幅度比6月份的6.8％有所回落。麥克格立夫說，代售房屋比去年同期減少了約9%，房屋成交天數僅為18天，「可見仍然有不少買家」，不過比起之前的熱潮，這些數據已相對冷卻不少。

伊利諾大學區域經濟與應用實驗室(Regional Economics and Applications Lab.)名譽主任修因(Geoffrey Hewing)，替伊州房仲協會撰寫的房市預測中提到，未來幾個月，芝加哥地區的房價與銷售額，將遠高於2020年，但市場上仍存在一些動盪因素。

他推測房源供應不會增加，主要因建材成本居高不下，使得新屋問世稀缺，此外，新冠變異病毒Delta的傳播假使繼續擴大，也可能會打擊人們對於未來經濟的樂觀，導致賣家與買家人數均減少。

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