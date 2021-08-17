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1年漲16％ 芝獨棟屋中價持續攀升

特派員黃惠玲／芝加哥報導
大芝加哥獨棟屋中價持續上升。(pexels)
大芝加哥獨棟屋中價持續上升。(pexels)

全美房仲協會(National Association of Realtors)數據顯示，大芝加哥都會區過去一年的獨棟屋中位售價爬升約16%，與全美平均升高16.2％的趨勢吻合，這也是1989年以來的新高紀錄。

此外，今年4月公布的數據指出，芝加哥市的房價儘管漲跌互見，但華人聚居的橋港區、布萊頓公園區(Brighton Park)的獨棟屋中價，過去一年增幅仍達16.1％。

全美房仲協會分析，今年第一季獨棟屋中位售價為31萬9000元，而去年同期的中位價僅27萬5000元。大芝加哥區的獨棟屋中位價，去年首季為26萬2000元，今年同期提高到30萬4000元。

芝加哥資深房仲賀南德茲(Samuel Hernandez)說，以位於芝加哥西北邊的Belmont Cragin區為例，在新冠疫情爆發前，想在該區購屋者，通常可以看好幾套房子，然後好好評估每間房屋的利弊再決定出價，但現在購屋者大概只有一間或兩間房屋的選擇，而且在看完後都要立刻出價，否則就買不到房子。

今年4月出爐的「庫克郡房價指數」(Cook County House Price Index)報告，比較了2019年與2020年的獨棟屋房價，結果顯示芝加哥南區、西區的房屋中位價格攀升最多，其中Englewood/Greater Grand Crossing上漲了23.7％，Humbolt Park/Garfield Park漲幅20.1%，Auburn Gresham/Chatham提高了17.3％。

弔詭的是，取得最多新屋建造執照的地區，卻反而出現房屋中位價格下跌的情形，其中Lake View/Lincoln Park跌幅最深5.2％。

德保大學住房研究學會(Institute for Housing Studies)的執行主任史密斯(Geoff Smith)說，芝加哥從2016年開始，新屋建造數就逐年下挫，而新冠疫情期間更是跌到新低，建商開發匆忙，沒有確保開發項目符合社區需求，推出新屋價格並非每個人能負擔，是造成房市失衡的核心問題。

芝加哥 房價 疫情

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