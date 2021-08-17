新屋10年僅增3.9% 大芝加哥房源緊張

大芝加哥區過去10年新房屋物件增加幅度不到4%。(pexels)

新的人口普查數據顯示，大芝加哥 區過去十年的新屋單位僅增3.9%，遠低於全美平均的6.7％，而房屋市場新增住房單元少之又少，成為導致目前購屋者爭相搶購有限房源的主要因素之一。

芝加哥伊利諾大學「納塔莉．沃里斯社區與社區改善中心」(Nathalie P. Vorhees Center for Neighborhood and Community Improvement)共同主任史密斯(Janet Smith)說，大芝加哥區經歷2008年房市與金融危機後，「房產市場增長緩慢已不足為奇」，她表示，由於各種原因，導致目前該區的房市復甦緩慢，甚至可以說發展有點卡住。

在庫克郡等大都會 郡縣中，只有肯德爾郡(Kendall County)的住屋單位增加比率11.6%高於全美，該郡也是全伊州 住房增加最多的郡縣，這也反映了肯德爾郡過去十年人口暴增的事實。

伊州平均住屋增加幅度僅2.4％，在全州102個郡縣中，多達72個郡縣都呈現住屋單位成長緩慢現象。

房仲公司＠properties的聯合執行長高登(Michael Golden)說，上波經濟大衰退引發了更嚴格的貸款標準，也因此造成對房市發展的猶豫觀望，這些情況可能促成了過去十年新屋開發受到抑制，此外，不斷上升的建築成本，以及芝加哥等城市制訂了嚴格規定等，多少都放緩了新屋開發。

高登表示，新屋數量少，是目前房地產市場房源有限，進而推升了房屋價格的可能因素之一，「現在還沒有住房危機，但對於新屋的需求絕對存在」。

城市規畫與研究專員桑德斯(Pete Sauders)說，如果以伊州人口減少趨勢來看，過去十年的新屋數量在合理範圍，但「可能這些新房子沒有建造在人們想要搬去的地方，或是價格未符合購屋者能負擔標準」。

儘管伊州整體人口流失，但芝加哥的人口微幅增加，對房產投資商與開發商仍算是個好消息，史密斯表示，現階段普查報告中針對芝加哥房市的詳細資訊仍未明朗，未來芝市房市將如何因應仍需待所有數據出籠。