伊州人口減 白人流失最多 亞裔增幅最大

伊利諾州過去十年的人口趨勢，大致與全美發展類似，結構更加多元、多種族與都市化，不過，與人口微幅增長的芝加哥 不同，伊州 十年來人口從1283萬632人，降為1281萬2508人，共減少了1萬8124人，降幅1%。不過，亞裔在伊州持續增加，2010年到2020年間，亞裔人數超過74萬7000人，增幅達29%，占全州人口5.8%。

拉美裔以15%的增長次之，該族裔占伊州人口的18.2%，並首度超越非裔 人口，成為該州第二大族裔。

伊州人口流失，主要因占全州的白人以及非裔，均出現減少，其中白人總數減少幅度達9%，10年前伊州白人居民多達810萬，2020年僅剩740萬，占伊州總人口的 58.2%；非裔人口則從180萬減到170萬，降幅為3%，占全州人口約14%。

全州流失人口最多的郡縣，為位於伊州南部的亞歷山大郡，該郡在過去十年流失多達三分之一的居民，亞郡也成為全美人口減少最多的郡縣，這個農業為主的郡，幾十年來一直面臨人口減少的挑戰，尤其2017年住房與城市局關閉了當地一些公共住宅小區，又加劇了居民遷出，根據普查數據，該郡從2010年到2020年，人口從8238人減為5240人，降幅達36.4％。

伊州大都會區與全美其他州一樣，仍舊保持了人口成長，包括芝加哥與附近郡縣、東聖路易及香檳-厄巴拿一帶，不過，這些地區的人口雖有增長但速度緩慢；當然也並非所有都會區都增加了居民，伊州丹維爾市 (Danville)人口就減少了9.1％，在全美72個人口流失的大都會區中，降幅之大僅次於阿肯色州的Pine Bluff，該市流失12.5%的人口。

至於伊州人口增長最快的區域，為距離芝加哥50哩的西南郊區肯德爾郡(Kendall County)，該郡人口增幅將近15%。

在全美郡縣中，人口排名第二多的庫克郡(包括芝加哥市)，在過去10年間，白人減少了14萬3115人(降幅7%)，同樣流失的還有非裔，減少8萬0177人(減少6％)，拉美裔於10年間增多了13萬8016人，增幅為11%，該郡更與伊州、芝加哥一樣，拉美裔居民均首度超過非裔，成為該郡人口第二多的族裔。

庫克郡亞裔人口從31萬8000人增加到40萬8000人，增幅達28%，目前亞裔已經占了庫郡總人口的8％。