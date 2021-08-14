芝華埠與橋港區亞裔可望過半 畫入同選區希望濃

人口普查結果指出，芝加哥亞裔人口在過去10年增幅達31%，增速遙遙領先其他族裔，其中華埠與橋港區以華裔為主的亞裔人口也增加不少。(特派員黃惠玲╱攝影)

「初步估計華埠 以及橋港區的亞裔 居民，應占了這兩地區的一半，這將有史以來華人 聚居區最有機會合併為同一選區，大幅強化政治力量的時刻」，多年來致力推動選區重畫，並以聚集華人選民力量，擴大政治影響力為目標的華埠更好團結聯盟主席吳常義說，如果最終數據確定上述兩區的亞裔人口過半，「我們將有很好的籌碼爭取選區合併」。

人口普查除了對於聯邦經費與資源分配有重大影響力外，更是每十年一次選區重畫的關鍵參考數據，其中伊利諾州早於今年5月先行使用人口普查局的「美國社區調查」(Ameircan Community Survey)數據，由州議會提出了選區重畫案，並於5月份由州長普立茲克簽署過關。

由於該州人口減少，原本有18名國會眾議員席位，被迫減少一席成為17席；對於伊州共和黨主導的選區重畫方案，受到該州共和黨人嚴厲抨擊，直指沒有等到2020人口普查的最終數據，就先行做出重畫，既不適當也不合理。

芝加哥市的選區重畫，則將依據最新出爐的人口普查報告，評估並畫出新選區，預定今年年底前可完成並公布。

吳常義說，無論是伊州、庫克郡以及芝加哥市的普查數據，都顯示亞裔人口快速增長，這等於增加了亞裔代表性，對於選區重畫將有很大助力。

他說，初步分析了華埠與橋港區兩個華人聚居的社區人口，「應該是最接近亞裔人口達一半目標的一次」，吳常義表示，2010年的普查，這兩區的亞裔低於五成，無法達到法定可爭取重畫的標準，而今年的調查數據，最有可能完成「華埠與橋港區重畫成同一選區」。

過去幾十年來，華埠商圈隸屬於25區，然而緊鄰華埠，也聚居非常多華人的橋港區，卻隸屬於11區，「等於將華人選民分散力量，在要求設立華埠高中、增加社區警力、提高年度預算等方面，華人聲音都因此減弱」，吳常義說，一旦這兩區有數據證明亞裔人口過半，依法就可以向市府提出將兩區合併的申請，假使市府相關單位以其他原因拒絕，華社也能向司法系統提出申訴。

目前芝加哥畫分成77個區，每區人口數都在5萬5000人上下，吳常義表示，聯盟將在近期內確認華埠與橋港區的亞裔人數。

同族裔聚居可集中政治力量，但拉美裔政策論壇組織執行長普恩特(Sylvia Puente)提出不一樣看法，她表示，雖然住在少數族裔聚居區的確有好處，但也有缺點，「假使我們住在一個無族裔分別的社區，孩子們可以在學校裡接觸不同文化、種族，與鄰居往來時，也會理解並非住在隔壁的人一定跟自己很像」，在這種環境下成長與生活，才能真正培養多樣性，也更具包容力。