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美中區知名僑領梅忠和元老為善不甘後人 參加慈善高爾夫比賽一桿進洞 可喜可賀

本報芝加哥訊
86歲高齡的梅忠和元老（右）樂善好施，在明州慈善高爾夫錦標賽中一杆進洞，可喜可賀， 值得稱頌！
86歲高齡的梅忠和元老（右）樂善好施，在明州慈善高爾夫錦標賽中一杆進洞，可喜可賀， 值得稱頌！

美中區知名僑領、世界梅氏宗親總會元老、臺山端芬中學美中校友會總顧問梅忠和老先生，以86歲的高齡，日前在明州參加由當地電視臺一年一度為癌癥研究機構籌款舉辦的慈善高爾夫錦標賽中一杆進洞，可喜可賀。據悉，今年的高爾夫比賽有360人參加比賽，參賽者每人$500，連同一些贊助商家的捐款共籌款30多萬美元全數捐給癌癥研究機構。而樂善好施的梅忠和元老每年都參加這項有意義的公益慈善活動。今年聯同大兒子、二兒子和孫子組成四人組報名參加，捐款$2000，為善不甘后人。梅忠和元老好心有好報，夫妻恩愛，兒孫滿堂，他們擁有3子3女，13個孫子孫女，5個曾孫，家庭和睦，幸福美滿，令人稱羨！

梅忠和元老為人謙遜、熱心公益，不論在緬城或芝加哥華人社區乃至世界梅氏宗親總會均為德高望重僑領，譽滿僑社，值得敬重！ 忠和元老自幼來美，經過努力拼搏，創出一片天地，數十年來，他熱心當地社區（學校）和華人社區（學校）慈善公益事業，出錢出力，除贊助宗親活動外，還有每年都在梅氏總公所春宴上捐款給芝加哥中國城的幾家公立學校。還有贊助端芬中學美中校友會等社團每年的活動經費，關心支持母校的建設，去年因疫情，社團活動大幅減小，梅忠和元老善心不改，捐贈了5萬元人民幣給母校端芬中學，受到大家的好評。

華人 芝加哥 明州

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