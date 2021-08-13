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芝公校開學後全面恢復實體上課

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
CPS將全面恢復實體上課。(CPS官網)
CPS將全面恢復實體上課。(CPS官網)

距離芝加哥公立學校開學日不到三周，部分家長11日陳情稱，反對公校全面恢復實體上課，要求增加「居家網課」選項的陳情，芝加哥公校系統(CPS)12日已經明確拒絕，CPS表示，根據聯邦與州的指導方針，學生在經歷一段時間的學習與社交情緒健康中斷後，回到教室上課至關重要，因此600多所公校將從30日開學起，全面恢復每周五天返校上課。

約100名參加開放網課選項的家長在所送出的陳情書表示，對於孩子回到課堂上課，仍覺得「不舒服」，因此要求CPS在新學期繼續提供遠距上課的選擇，目前公校僅允許健康有狀況的學童，申請繼續居家網課。

CPS拒絕了上述陳情，公校官員指出，經過衛生專家、科學家與芝加哥衛生局官員評估且同意，秋季開學後返校上課，不僅符合學生最大利益，而且是安全的作法，「這也是為何公校除了開放符合特定標準的身體虛弱學生上網課外，刪除了其他學生上虛擬課程的選項」。

伊州教育總監阿亞拉(Carmen Ayala)日前也發出聲明，要求全州所有學校於秋季開學時，恢復全面到校上課，且僅有少數學生可以例外。

針對身體健康有狀況的學生，芝加哥公校設立了「虛擬學院」(Virtual Academy)，約有3000名學生符合申請居家網課的資格，截至7月底，報名這項網路課程的學生，卻只有150名，該教室的申請截止日為13日，CPS目前不確定最終有多少學生可通過審核。

對於CPS拒絕提供網課選項，陳情家長之一的維格(Rousemary Vega)說，她有兩個孩子讀芝加哥公校，「我們知道CPS有數十億經費，我們想要孩子繼續虛擬學習，希望學校能夠運用資金，滿足我們的要求」。

過去一年多的疫情期間，多次反對 CPS恢復實體課的芝加哥教師工會(CTU)，在開學日接近前，再度要求與CPS協商，並在開學前「確定公校建物安全，獲得父母信任」。

CPS隨後提出「承諾每周將百分之百檢測公校學生與工作人員」的計畫，芝加哥衛生局長亞瓦迪說，詳細的檢測方式、地點，將在近期內公布。

公校 芝加哥 檢測

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